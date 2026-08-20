Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে হাসপাতালে ভর্তি ৩৯

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে হাসপাতালে ভর্তি ৩৯
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে ৩৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে বর্তমানে ৭৫ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে মুন্সিগঞ্জ সিভিল সার্জন কার্যালয় এ তথ্য জানায়।

সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জে মোট ১ হাজার ৩৯০ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

এ সময়ের মধ্যে গত রোববার (১৬ আগস্ট) দিবাগত রাত ৩টার দিকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা যান মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার পঞ্চসার ইউনিয়নের বিনোদপুর রামকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন ইংরেজি শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম রুবেল (৩৪)।

মুন্সিগঞ্জের সিভিল সার্জন ডা. সাজেদা বেগম বলেন, ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ায় বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে বাসাবাড়ি ও আশপাশে জমে থাকা পানি অপসারণ, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ডা. সাজেদা বেগম বলেন, জ্বর হলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। বিশেষ করে জ্বরের সঙ্গে শরীর ব্যথা, মাথাব্যথা, বমি বা দুর্বলতার মতো উপসর্গ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করানো জরুরি। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ না খাওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

ডা. সাজেদা বেগম আরও বলেন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি মশার প্রজননস্থল ধ্বংসে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বিত কার্যক্রম আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

বিষয়:

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