Ajker Patrika
English
খুলনা

খুলনায় চাঁদা না পেয়ে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় চাঁদা না পেয়ে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গুলি
প্রতীকী ছবি

দাবি করা চাঁদা না দেওয়ায় রফিকুল ইসলাম মানিক (৪০) নামের এক ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (২৮ জুন) রাত ১০টার দিকে নগরীর গল্লামারী আইডিয়াল নার্সিং হোম ক্লিনিকের সামনে এ ঘটনা ঘটে। রাতে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আহত ব্যবসায়ী এম এ বারি সড়কের বাসিন্দা রুস্তম মাঝির ছেলে।

সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম জানান, গল্লামারী আইডিয়াল নার্সিং হোমের সামনে তাঁর ভাঙারি ব্যবসা রয়েছে। রাতে সেখানে অবস্থান করছিলেন তিনি। এর আগে সায়েল নামের এক সন্ত্রাসী তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করে। সেই দাবির টাকা দিতে না পারায় তাকে গুলি করা হয়।

বিষয়:

গুলিখুলনা জেলাখুলনা বিভাগখুলনাদুর্বৃত্তরাজেলার খবরব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত