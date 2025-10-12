মুন্সিগঞ্জে হত্যা মামলায় দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানের মজিবুর খান (৫২) হত্যা মামলায় দুই আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুরে মুন্সিগঞ্জ আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ খালেদা ইয়াসমিন ঊর্মি এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হচ্ছেন নুর মোহাম্মদ খান (৩২) ও আইয়ুব খান (৪৫)। দণ্ডপ্রাপ্ত নুর মোহাম্মদ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের উত্তর বাসাইল গ্রামের প্রয়াত বাবুল খানের ছেলে এবং অপর দণ্ডপ্রাপ্ত আইয়ুব একই গ্রামের প্রয়াত আদম আলী খানের ছেলে। নিহত মজিবুর খান একই উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের রাঙ্গামালিয়া গ্রামের হাছেন উদ্দিন খানের ছেলে।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ৪ জুন দুপুরে উপজেলার ইমামগঞ্জ বাজারে যাওয়ার জন্য নিজ বাড়ি থেকে বের হন মজিবুর খান। জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে নিজ বাড়ির কাছেই কাঁচা রাস্তার ওপর তাঁর গতিরোধ করে প্রতিপক্ষরা। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কোপায়। তাঁর আর্তচিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় পরদিন নিহতের ছেলে আরিফ খান বাদী হয়ে তিনজনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত পরিচয়ের তিন-চারজনকে আসামি করে সিরাজদিখান থানায় মামলা করেন। দীর্ঘ শুনানি ও ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আদালত এই রায় দেন।
বাদী আরিফ হোসেন বলেন, ‘আমার বাবাকে কুপিয়ে খুন করেছে ওরা। আজ আদালত দুজনকে যাবজ্জীবন দিয়েছে, কিন্তু আমি তাদের ফাঁসি চাই। রায় ঘোষণার পর আমার ভাই শাওনকে তারা আদালতেই মারধর করেছে।’
এ বিষয়ে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) নাসিম আখতার বলেন, ‘১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করে রায় দিয়েছেন। আমরা রাষ্ট্রপক্ষ থেকে রায়ে সন্তুষ্ট।’
