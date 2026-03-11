Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

কমলগঞ্জে নারী অপহরণচেষ্টার ঘটনায় তিনজন গ্রেপ্তার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার তিনজন। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে এক নারীকে অপহরণচেষ্টার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় অপহরণের কাজে ব্যবহৃত একটি সাদা রঙের প্রাইভেট কারও জব্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার শ্রীপুর নাছিরাবাদ গ্রামের মতছির আলীর ছেলে মো. জাকির মিয়া (২৬), মৌলভীবাজার সদর উপজেলার সৈয়ারপুর এলাকার আব্দুর রহমানের ছেলে মো. কাওছার আহমদ (৩৪) এবং সদর উপজেলার গুলবাগ (বেরিরচর) এলাকার নুর মিয়ার ছেলে জসিম মিয়া (৩৬)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এর আগে গত রোববার সকাল পৌনে ৭টার দিকে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ বালিগাঁও গ্রামের বাসিন্দা বাপ্পি এরিকের মেয়ে ও মো. মাসুদ পারভেজের স্ত্রী ফাতেমা পারভেজ নিশি (২৯) শ্রীমঙ্গল যাওয়ার জন্য কমলগঞ্জের বটতলা বাজারে অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় একটি সাদা রঙের প্রাইভেট কারে এসে তাঁকে শ্রীমঙ্গল যাবেন কি না জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানালে গাড়িটি বারবার সামনে-পেছনে ঘোরাফেরা করতে থাকে। পরে তিনি বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলে গাড়িটি তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর বাড়ির রাস্তায় ঢুকে পড়ে। একপর্যায়ে গাড়ির ভেতরে থাকা ব্যক্তিদের একজন নেমে তাঁর মুখ চেপে ধরে ১০-১২ হাত টেনে নিয়ে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে অপহরণের চেষ্টা করে। এ সময় তিনি ধস্তাধস্তি করে তাঁদের হাত থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এ ঘটনায় ফাতেমার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কমলগঞ্জ থানার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করা হয়।

ঘটনার পর পুলিশের একাধিক টিম সিসি ক্যামরার ফুটেজ, তথ্যপ্রযুক্তি এবং ম্যানুয়াল সোর্সিংয়ের মাধ্যমে অভিযানের মাধ্যমে ১০ মার্চ সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আসামিদের গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সিলেট মহানগরীর সোবহানীঘাট এলাকার আত্মা কমিউনিটি সেন্টারের ভেতর থেকে অপহরণের কাজে ব্যবহৃত সাদা রঙের প্রাইভেট কারটি উদ্ধার করা হয়।

কমলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল বলেন, এই চক্রের সবাই নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত। রমজান মাসে ভোরবেলা ফাঁকা রাস্তায় মেয়েটিকে একা পেয়ে তাঁরা ধর্ষণের টার্গেট করে অপহরণের চেষ্টা চালিয়েছিল বলে জানা গেছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা বিভিন্ন সস্তা হোটেলে রাত কাটাতেন আর এই গাড়ি ব্যবহার করেই সিলেট অঞ্চলে ঘুরে নানান অপরাধ করে আসছিলেন। তাঁরা মাদক, চুরি, ডাকতি এবং ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত বলে তথ্য মিলেছে। গ্রেপ্তার জাকির, কাওসার ও জসিমের বিরুদ্ধে চুরি এবং মাদক আইনে একাধিক মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। এ ছাড়া তাঁদের দলের পলাতক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে ডাকাতিসহ তিনটি মামলা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, পলাতক আসামি গ্রেপ্তার এবং মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিষয়:

কমলগঞ্জমৌলভীবাজারপুলিশগ্রেপ্তারসিলেট বিভাগনারীজেলার খবরঅপহরণ
