আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতাল দরকার: চসিক মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, হাসপাতালে সাধারণ রোগীরা যেন সেবা পায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নাগরিকদের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন দরকার।
আজ বুধবার (১১ মার্চ) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণির মেডিকেল সরকারি কর্মচারী সমিতি আয়োজিত ইফতার ও ঈদসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহাদাত হোসেন এসব কথা বলেন।
চসিক মেয়র বলেন, নাগরিক দুর্ভোগ কমাতে সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে হবে। সে জন্য সবার মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় ও সভাপতি এস এম বশির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. তসলিম উদ্দিন, উপাধ্যক্ষ মো. আব্দুর রব, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও চট্টগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন ঢালী, ড্যাব চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক এস এম ইফতেখারুল ইসলাম ও কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ইব্রাহিম চৌধুরী।
