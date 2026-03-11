Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতাল দরকার: চসিক মেয়র

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতাল দরকার: চসিক মেয়র
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আজ বুধবার তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী সমিতি আয়োজিত ইফতার ও ঈদসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথিরা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, হাসপাতালে সাধারণ রোগীরা যেন সেবা পায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নাগরিকদের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন দরকার।

আজ বুধবার (১১ মার্চ) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণির মেডিকেল সরকারি কর্মচারী সমিতি আয়োজিত ইফতার ও ঈদসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহাদাত হোসেন এসব কথা বলেন।

চসিক মেয়র বলেন, নাগরিক দুর্ভোগ কমাতে সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে হবে। সে জন্য সবার মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় ও সভাপতি এস এম বশির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দিন, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. তসলিম উদ্দিন, উপাধ্যক্ষ মো. আব্দুর রব, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও চট্টগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন ঢালী, ড্যাব চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক এস এম ইফতেখারুল ইসলাম ও কার্ডিওলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ইব্রাহিম চৌধুরী।

চট্টগ্রাম জেলামেয়রচসিকহাসপাতালচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সারা দেশে টানা ৫ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

হঠাৎ বাড়তি রড-সিমেন্টের দাম

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

ধর্ষণ মামলায় হিরো আলমের জামিন

ঈদযাত্রায় অতিরিক্ত ভাড়া আদায় কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না: হাইওয়ে ডিআইজি

শেরপুর-৩ আসনের বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী সরে দাঁড়ালেন

বরিশালে ইয়াবাসহ বিএনপি নেতা আটক

