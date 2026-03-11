Ajker Patrika
ঢাকা

কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীর ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীর ঢামেকে মৃত্যু
ফাইল ছবি

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) সাইফুল ইসলাম (৪০) নামের এক বন্দী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন।

আজ বুধবার (১১ মার্চ) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কারাগার থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

কারা সূত্রে জানা গেছে, সাইফুল ইসলামের বাড়ি ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার গাছুয়াবাড়ি গ্রামে। বাবার নাম আজিজুল হক। ধামরাই থানায় মাদক মামলায় তিনি বন্দী ছিলেন।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগঢামেকঢাকাকেরানীগঞ্জজেলার খবরঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
