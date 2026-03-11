কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীর ঢামেকে মৃত্যু

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (কেরানীগঞ্জ) সাইফুল ইসলাম (৪০) নামের এক বন্দী ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন।
আজ বুধবার (১১ মার্চ) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কারারক্ষীরা ওই বন্দীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কারাগার থেকে কারারক্ষীরা অচেতন অবস্থায় ওই বন্দীকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। এরপর চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
কারা সূত্রে জানা গেছে, সাইফুল ইসলামের বাড়ি ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার গাছুয়াবাড়ি গ্রামে। বাবার নাম আজিজুল হক। ধামরাই থানায় মাদক মামলায় তিনি বন্দী ছিলেন।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, হাসপাতালে সাধারণ রোগীরা যেন সেবা পায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নাগরিকদের আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন দরকার। আজ বুধবার (১১ মার্চ) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তৃতীয় শ্রেণির মেডিকেল সরকারি কর্মচারী সমিত৫ মিনিট আগে
ট্রেনে ফেলে আসা স্বর্ণের গয়নাসহ একটি ট্রাভেল ব্যাগ জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনকলের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়েছে। রেলওয়ে পুলিশের সহযোগিতায় ব্যাগটি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আজ বুধবার জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে পাঁচ বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে জিসান (২০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার বীরতারা ইউনিয়নের চারিগাঁও গ্রামে এই পাশবিকতার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
ঈদযাত্রায় কোনো অবস্থাতেই যাত্রী হয়রানি করা যাবে না। ইতিমধ্যে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ঈদযাত্রার সময় ফিটনেসবিহীন কোনো বাস সড়কে চলতে দেওয়া হবে না। দুর্ঘটনা এড়াতে নির্ধারিত গতির বেশি...২ ঘণ্টা আগে