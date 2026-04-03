Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামে আক্রান্ত আরও ১ শিশুর মৃত্যু, চিকিৎসাধীন ৬৭

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন হামে আক্রান্ত শিশুরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে হামে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) ভোররাতে তার মৃত্যু হয়। কিশোরগঞ্জ থেকে আগত চার মাস বয়সী শিশুটি গত ২৪ মার্চ থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। হাম ছাড়াও শিশুটি হৃদ্‌যন্ত্রের জটিলতাসহ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিল। এ নিয়ে হামে আক্রান্ত হয়ে মমেকে ছয় শিশুর মৃত্যু হলো।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালটিতে নতুন করে ৯ রোগী ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে হামে আক্রান্ত ৬৭ জন শিশু ময়মনসিংহ মেডিকেলে ভর্তি আছে। তাদের পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

শিশু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গোলাম মাওলা বলেন, গত ১৭ মার্চ থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট ১৮১ শিশুর শরীরে হাম শনাক্ত হয়। এর মধ্যে মোট ১১২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। ছয় শিশু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। হাম সংক্রমণরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলামৃত্যুময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগহাম
