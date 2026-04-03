ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামে আক্রান্ত আরও ১ শিশুর মৃত্যু, চিকিৎসাধীন ৬৭

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে হামে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) ভোররাতে তার মৃত্যু হয়। কিশোরগঞ্জ থেকে আগত চার মাস বয়সী শিশুটি গত ২৪ মার্চ থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। হাম ছাড়াও শিশুটি হৃদ্যন্ত্রের জটিলতাসহ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিল। এ নিয়ে হামে আক্রান্ত হয়ে মমেকে ছয় শিশুর মৃত্যু হলো।
এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালটিতে নতুন করে ৯ রোগী ভর্তি হয়েছে। এ নিয়ে হামে আক্রান্ত ৬৭ জন শিশু ময়মনসিংহ মেডিকেলে ভর্তি আছে। তাদের পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
শিশু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গোলাম মাওলা বলেন, গত ১৭ মার্চ থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট ১৮১ শিশুর শরীরে হাম শনাক্ত হয়। এর মধ্যে মোট ১১২ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। ছয় শিশু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। হাম সংক্রমণরোধে সবাইকে সচেতন হতে হবে।
মৌলভীবাজার জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন কর্নার চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঁচ শয্যার আইসোলেশন কর্নার চালু করা হচ্ছে। বর্তমানে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ১৩ জন রোগী আইসোলেশন কর্নারে ভর্তি রয়েছেন।
