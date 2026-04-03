Ajker Patrika
রাজশাহী

রাস্তায় পড়ে ছিল স্কচটেপ মোড়ানো লাইটার, রিভলবার ভেবে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাস্তায় পড়ে ছিল স্কচটেপ মোড়ানো লাইটার, রিভলবার ভেবে চাঞ্চল্য
স্কচটেপ মোড়ানো লাইটার। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে রাস্তায় স্কচটেপ মোড়ানো একটি লাইটার নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রিভলবার ভেবে লোকজন পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। পরে পুলিশ সেটি উদ্ধার করে দেখে, এটি একটি গ্যাস লাইটার। পুলিশ বলছে, পুলিশকে হয়রানি করতেই রাস্তায় এটি এভাবে ফেলে রাখা হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে নগরের অলোকার মোড়ে কালো স্কচটেপে মোড়ানো অবস্থায় রিভলবার সাদৃশ্য এই লাইটারটি পড়ে ছিল। স্থানীয় লোকজন সেটি দেখে পুলিশের জরুরি সেবার ৯৯৯-এ ফোন করেন। পরে নগরের বোয়ালিয়া থানা-পুলিশের একটি দল এটি উদ্ধার করে।

বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম বলেন, ‘রাস্তায় রিভলবার পড়ে থাকার খবর পেয়েই পুলিশ সেখানে যায়। পরে উদ্ধার করে দেখা যায়, এটি একটি গ্যাস লাইটার। স্কচটেপে জড়িয়ে এটি রাস্তায় অসৎ উদ্দেশ্যে ফেলে রাখা হয়েছিল। এটি দুষ্টু ছেলেদের কাজ।’

তিনি বলেন, ‘আমরা মনে করছি, সাধারণ মানুষের মাঝে চাঞ্চল্য ছড়াতে এবং পুলিশকে হয়রানি করতে এটি করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। ঘটনাস্থল সিসি ক্যামেরার আওতায় আছে। আমরা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ফেলে যাওয়া ব্যক্তিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করব। শনাক্ত করা গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলাপুলিশরাজশাহী বিভাগগ্যাস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

মৌলভীবাজারে উপজেলা পর্যন্ত চালু হচ্ছে আইসোলেশন কর্নার

ফেসবুক পেজ ফিরে পেলেন ভাইরাল তাজু ভাই

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০