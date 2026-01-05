বিএনপিতে যোগ দিলেন ‘আওয়ামী ঘনিষ্ঠ’ রাজনগর ইউপি চেয়ারম্যান

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের রাজনগর উপজেলার মুন্সিবাজার ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান রাহেল হোসেন বিএনপিতে যোগদান করেছেন। সম্প্রতি মৌলভীবাজার-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী এম নাসের রহমান রাহেল হোসেনের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে তাঁকে বিএনপিতে বরণ করে নেন।
যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সিবাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাহেল হোসেন বলেন, তিনি কখনো আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে আওয়ামী লীগের সাবেক একজন সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় অনেকেই তাঁকে আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে চিহ্নিত করতেন। এ কারণে তাঁকে আওয়ামী লীগ বা যুবলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে ‘ট্যাগ’ দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।
রাহেল হোসেন আরও বলেন, তিনি আদৌ আওয়ামী লীগ বা যুবলীগের প্রাথমিক কোনো সদস্য পদেও ছিলেন না। ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বিএনপির রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন।
