শ্রীমঙ্গলে অবৈধভাবে বালু তোলায় দুজনের কারাদণ্ড

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে দুজনকে ৩ মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার উদনা ছড়া, লাংলিয়া ছড়া ও ডিংডিংগিয়া ছড়ার গোলগাঁও, সিক্কা ও খারিজ্জমা এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুল ইসলামের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় শ্রীমঙ্গল থানা-পুলিশের একটি দল সহযোগিতা করে।
সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সিপেন কুর্মী (২৮) ও বিশ্বনাথ কুর্মী (২৬)।
জানা গেছে, অভিযানের বিষয়টি যাতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা আগেভাগে টের না পায়, সে লক্ষ্যে সিএনজি অটোরিকশাযোগে পৃথক একটি দলকে সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হয়। তবে অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে কয়েকজন অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারী ছড়ার অপর পাশ দিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সাইটুলা গ্রামের ডিংডিংগিয়া ছড়ায় অভিযান পরিচালনাকালে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনরত অবস্থায় দুজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। আটক দুজনের বিরুদ্ধে পৃথক ২টি মামলা করা হয়। পরে উভয় মামলায় তাঁদের প্রত্যেককে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।
এসি ল্যান্ড মিনহাজুল ইসলাম বলেন, অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে মোবাইল কোর্ট অভিযান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে প্রশাসনের নজরদারি আরও জোরদার করা হচ্ছে।
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