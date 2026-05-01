সাবেক স্বামীর বিদেশ যাওয়া ঠেকাতে এসপিকে ঘুষের চেষ্টা, সহযোগীসহ কারাগারে নারী

সাবেক স্বামীকে আটক করানোর জন্য মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপারের (এসপি) হাতে ঘুষ দিতে গিয়ে এক নারী ও তাঁর সহযোগী আটক হয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে। পরে আজ শুক্রবার (১ মে) তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কুলাউড়া থানা থেকে ওই দুজনকে আটক করা হয়।
কারাগারে পাঠানো আসামিরা হলেন কুলাউড়া উপজেলার রাউৎগাঁও ইউনিয়নের আব্দুলপুর গ্রামের তাহির আলীর মেয়ে জেসমিন আক্তার ও একই ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের বাসিন্দা আতিকুর রহমান চৌধুরীর ছেলে মইনুল ইসলাম চৌধুরী সামাদ।
জানা গেছে, জেসমিন আক্তার রাউৎগাঁও ইউনিয়নের বাসিন্দা মাহতাব মিয়ার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের বিচ্ছেদ হয়েছে। এর পর থেকে তাঁদের মধ্যে বিরোধ চলছে। আর মইনুল ইসলাম চৌধুরী সামাদ একজন ব্যবসায়ী।
আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের বরাতে থানা-পুলিশ জানিয়েছে, মাহতাব মিয়া সম্প্রতি বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ খবর শুনে তাঁর বিদেশ যাওয়া ঠেকাতে পরিকল্পনা করেন সাবেক স্ত্রী জেসমিন আক্তার। তাঁদের মধ্যে একটি মামলাও চলছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জেসমিন ২ লাখ টাকা নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যবসায়ী সামাদকে সঙ্গে নিয়ে কুলাউড়া থানায় আসেন।
এদিকে কয়েক দিন ধরে এসপি মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেনের মোবাইল ফোন নম্বরে কল করে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুমতি চেয়ে আসছিলেন জেসমিন। বৃহস্পতিবার পুলিশের সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি মো. মুশফেকুর রহমানের সঙ্গে বিল্লাল হোসেনের থানা পরিদর্শনে আসার পূর্বপ্রস্তুতি ছিল। সে জন্য এসপি তাঁকে ওই দিন কুলাউড়া থানায় এসে দেখা করতে বলেন।
পুলিশ জানিয়েছে, ওই দিন দুপুরে কুলাউড়া থানায় পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেনের সঙ্গে সামাদ কথা বলছিলেন। একপর্যায়ে জেসমিনের কাছ থেকে নেওয়া একটি খাম পুলিশ সুপারের হাতে দেন। এসপি খামটি খুলে ভেতরে টাকা দেখতে পান। এরপর দুজনকেই আটকের নির্দেশ দেন বিল্লাল হোসেন।
এদিকে ঘুষ দেওয়ার সময় জেসমিনের ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা আত্মসাতের চেষ্টা করেন বলেও অভিযোগ তোলেন জেসমিন। পুলিশ জানিয়েছে, জেসমিন আক্তারের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা নিয়ে সেখান থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা সরিয়ে ৪০ হাজার টাকা খামে ভরে পুলিশ সুপারের কাছে দিতে যান।
কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোল্যা আজ শুক্রবার বলেন, ‘এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে আটক সামাদ ও জেসমিনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কুলাউড়া থেকে জেসমিন আক্তার নামের এক নারী বেশ কয়েক দিন ধরে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য মোবাইল ফোনে কথা বলেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি মৌলভীবাজারে আমার অফিসে এসে দেখা করতে চাইলে আমি তাঁকে কুলাউড়া থানায় এসে দেখা করতে বলি। কুলাউড়া থানায় ওই নারী সামাদ নামের এক যুবককে নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর সমস্যার কথা বলেন। কথা বলার একপর্যায়ে সামাদ আমার হাতে একটি খাম দিলে সেটি খুলে ২০০ টাকার দুই বান্ডিল নোট দেখতে পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে টাকাসহ আটক করাই। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’
দোহারে বেসরকারি ক্লিনিকে এক নারী রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ লাঠিপেটা করে লোকজনকে সরিয়ে দিয়েছে। আজ শুক্রবার এই ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে
রাজধানীর হজ ক্যাম্পে হাজি সেজে এক হজযাত্রীর ব্যাগ থেকে ২২ হাজার সৌদি রিয়াল চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৭ হাজার ৫০০ রিয়াল ও ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে হজ ক্যাম্পে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।৪২ মিনিট আগে
শৈলকুপায় নারীসহ পাঁচ মাদক কারবারিকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে পুলিশের পোশাক, দুটি ওয়াকিটকি, সাতটি মোবাইল সেট ও ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে তাঁদের আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
ইতালিতে বসবাসরত মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর এক যুবক তাঁর ছোট ভাইকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি ছোট ভাইকে হত্যার পর মোবাইল ফোনে ভিডিও কলে রক্তাক্ত লাশ তাঁর পরিবারকেও দেখিয়েছেন। ইতালির দক্ষিণাঞ্চলীয় লিসচে শহরে স্থানীয় সময় গত বুধবার রাত ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে