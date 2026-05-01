Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

স্বাধীন সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মহান মে দিবস উপলক্ষে সমাবেশ করে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন। আজ শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম নগরীর চেরাগি পাহাড় মোড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাধীন সাংবাদিকতা, সাংবাদিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রামের সাংবাদিক নেতারা। একই সঙ্গে ৫ আগস্টের পর চট্টগ্রামসহ সারা দেশে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে করা মিথ্যা ও অযৌক্তিক মামলা প্রত্যাহারের দাবিও জানানো হয়।

মহান মে দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার (১ মে) সকালে নগরীর চেরাগি পাহাড় মোড়ে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে সাংবাদিক নেতারা এসব দাবি জানান।

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সবুর শুভর সঞ্চালনায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বক্তারা বলেন, বিরোধী দলের দোহাই দিয়ে একটি চক্র ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন তালাবদ্ধ ও চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব দখল করে রেখেছে। এতে শুধু বিএনপির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে না, স্বাধীন ও নির্মোহ সাংবাদিকতার পথও রুদ্ধ হচ্ছে। চট্টগ্রামের সাংবাদিক সমাজ এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চায়। এ বিষয়ে সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। এ ছাড়া অবিলম্বে সাংবাদিকদের জন্য দশম ওয়েজ বোর্ডের জোর দাবি জানান তাঁরা।

সমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহসভাপতি শহীদ উল আলম, সিইউজের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি স ম ইব্রাহিম, সাবেক সভাপতি নাজিমুদ্দীন শ্যামল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ম শামসুল ইসলাম, সিইউজের নির্বাহী সদস্য আহসান হাবিবুল আলম প্রমুখ।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাগণমাধ্যমচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরবিরোধী দলসাংবাদিকতাসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

সম্পর্কিত

