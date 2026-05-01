Ajker Patrika
ঢাকা

দোহারে ক্লিনিকে রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে ভাঙচুর, পুলিশের লাঠিপেটা

দোহার (ঢাকা) প্রতিনিধি: 
দোহারে ক্লিনিকে রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে ভাঙচুর, পুলিশের লাঠিপেটা
দোহারে চিকিৎসাধীন রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে ক্লিনিক ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকার দোহারে বেসরকারি ক্লিনিকে এক নারী রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ লাঠিপেটা করে লোকজনকে সরিয়ে দিয়েছে। আজ শুক্রবার এই ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে পেটব্যথা নিয়ে রেনু বেগম (৫৫) নামের এক নারী স্থানীয় ডিএন মেডিকেল সার্ভিস ক্লিনিকে ভর্তি হন। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা তাঁর পিত্তথলিতে পাথর শনাক্ত করেন। আজ (শুক্রবার) সকালে চিকিৎসকের পরামর্শে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয় এবং ৯টার দিকে অস্ত্রোপচার হয়। বেলা আনুমানিক সোয়া ১১টার দিকে স্বজনদের জানানো হয়, রোগী মারা গেছেন।

এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ স্বজনেরা ক্লিনিকে এসে মৃত্যুর কারণ জানতে চান। একপর্যায়ে তাঁরা ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলে ক্লিনিকের ভেতরে ভাঙচুর চালান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে লাঠিপেটা করে। এতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মৃত নারীর স্বামী আমিন চোকদার অভিযোগ করে বলেন, ‘ভুল চিকিৎসার কারণে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’

এ বিষয়ে দোহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর আজকের পত্রিকা বলেন, এ বিষয় থানায় কোনো মামলা বা অভিযোগ দায়ের হয়নি। পুলিশ বিক্ষুব্ধ লোকজনকে বুঝিয়ে সরিয়ে দিয়েছে।

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

