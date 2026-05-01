দোহারে ক্লিনিকে রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে ভাঙচুর, পুলিশের লাঠিপেটা

ঢাকার দোহারে বেসরকারি ক্লিনিকে এক নারী রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ লাঠিপেটা করে লোকজনকে সরিয়ে দিয়েছে। আজ শুক্রবার এই ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে পেটব্যথা নিয়ে রেনু বেগম (৫৫) নামের এক নারী স্থানীয় ডিএন মেডিকেল সার্ভিস ক্লিনিকে ভর্তি হন। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা তাঁর পিত্তথলিতে পাথর শনাক্ত করেন। আজ (শুক্রবার) সকালে চিকিৎসকের পরামর্শে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তাঁকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয় এবং ৯টার দিকে অস্ত্রোপচার হয়। বেলা আনুমানিক সোয়া ১১টার দিকে স্বজনদের জানানো হয়, রোগী মারা গেছেন।
এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ স্বজনেরা ক্লিনিকে এসে মৃত্যুর কারণ জানতে চান। একপর্যায়ে তাঁরা ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলে ক্লিনিকের ভেতরে ভাঙচুর চালান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে লাঠিপেটা করে। এতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
মৃত নারীর স্বামী আমিন চোকদার অভিযোগ করে বলেন, ‘ভুল চিকিৎসার কারণে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’
এ বিষয়ে দোহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর আজকের পত্রিকা বলেন, এ বিষয় থানায় কোনো মামলা বা অভিযোগ দায়ের হয়নি। পুলিশ বিক্ষুব্ধ লোকজনকে বুঝিয়ে সরিয়ে দিয়েছে।
মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘কুলাউড়া থেকে জেসমিন আক্তার নামের এক নারী বেশ কয়েক দিন ধরে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য মোবাইল ফোনে কথা বলেন। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি মৌলভীবাজারে আমার অফিসে এসে দেখা করতে চাইলে আমি তাঁকে কুলাউড়া থানায় এসে দেখা করতে বলি।১৪ মিনিট আগে
রাজধানীর হজ ক্যাম্পে হাজি সেজে এক হজযাত্রীর ব্যাগ থেকে ২২ হাজার সৌদি রিয়াল চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৭ হাজার ৫০০ রিয়াল ও ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে হজ ক্যাম্পে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।৪১ মিনিট আগে
শৈলকুপায় নারীসহ পাঁচ মাদক কারবারিকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে পুলিশের পোশাক, দুটি ওয়াকিটকি, সাতটি মোবাইল সেট ও ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে তাঁদের আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
ইতালিতে বসবাসরত মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর এক যুবক তাঁর ছোট ভাইকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি ছোট ভাইকে হত্যার পর মোবাইল ফোনে ভিডিও কলে রক্তাক্ত লাশ তাঁর পরিবারকেও দেখিয়েছেন। ইতালির দক্ষিণাঞ্চলীয় লিসচে শহরে স্থানীয় সময় গত বুধবার রাত ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে