কমলগঞ্জে চা-শ্রমিকদের মধ্যে রেইনকোট বিতরণ

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে প্রায় দুই হাজার চা শ্রমিকের মধ্যে রেইনকোট বিতরণ করেছেন মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মুজিবুর রহমান চৌধুরী।
আজ রোববার দুপুরে উপজেলার আলীনগর, সুনছড়া ও কামারছড়া চা বাগানে এসব রেইনকোট বিতরণ করা হয়।
আলীনগর চা বাগানের ব্যবস্থাপক এ জে এম রফিউল রানার সভাপতিত্বে ও আলীনগর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক আবসার মাহমুদ পাভেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য দুরুদ আহমেদ, কমলগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অলি আহমদ খান, যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল হোসেন, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রামভজন কৈরি, আলীনগর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক লক্ষ্মীকান্ত সিংহ ও চা শ্রমিক নেতা জীবাধন কৈরি প্রমুখ।
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