গাজীপুরে ভাইকে না পেয়ে বোনকে ছুরিকাঘাত, হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানার আমবাগ আতাউর মার্কেট এলাকায় সাজ্জাদ হোসেন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে তাঁকে খুঁজে না পেয়ে তাঁর বোনকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে এক যুবক পালিয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে ওই তরুণীর মৃত্যু হয়।
নিহত সানজিদা আক্তার (২৩) বরিশালের কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা শাজাহান হাওলাদারের মেয়ে।
নিহতের ভাই সাজ্জাদ হোসেন বলেন, সানজিদা ও স্ত্রী আছিয়াকে নিয়ে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি। সকালে এক অজ্ঞাত যুবক তাঁদের বাসার সামনে এসে তাঁর নাম ধরে ডাকাডাকি করতে থাকে।
সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ‘বোন সানজিদা ঘরের দরজা খুলে “সাজ্জাদ ভাই নেই” বলার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি ধারালো ছুরি বের করে তাকে উপর্যুপরি আঘাত করে পালিয়ে যায়।’
সানজিদার চিৎকার শুনে আছিয়া দৌড়ে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেন। পরে আছিয়ার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসেন। তাঁদের সহযোগিতায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে সানজিদার মৃত্যু হয়।
সাজ্জাদ হোসেন বলেন, ‘জানামতে আমার কারও সঙ্গে কোনো ধরনের বিরোধ নেই। কে আমাকে খুঁজতে এসেছিল, তা ও ধারণা করতে পারছি না। কেন আমার আদরের বোনটাকে ছুরিকাঘাত করে শেষ করে দিল, তা-ও বুঝতে পারছি না।’
গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইফতেখার হোসেন বলেন, ঘটনাস্থল থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
মো. ইফতেখার হোসেন বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের পেছনে টাকা লেনদেন, প্রেমঘটিত বিষয় বা অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে অপরাধীকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।’
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