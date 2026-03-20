সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মধ্যে ঈদের পোশাক বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরী (হাজী মুজিব) নিজ বাসভবনে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ঈদের পোশাক বিতরণ করেছেন। পরে তাদের হাতে লাগিয়ে দেওয়া হয় মেহেদি। শুক্রবার (২০ মার্চ) সকালে কমলগঞ্জের খুশালপুর গ্রামে নিজ বাসভবনে এই আয়োজন করা হয়।
জানা যায়, পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মৌলভীবাজার-৪ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) মুজিবুর রহমান চৌধুরী কমলগঞ্জে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ঈদের পোশাক বিতরণ করেন। পরে এমপির পরিবারের নারীরা পরম মমতায় শিশুদের হাতে মেহেদি পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠানটি কেবল উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রূপ নেয় সুধী সমাবেশে।
শিশুদের এই আনন্দঘন মুহূর্তে সংহতি জানাতে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাভেল, পুলিশ সুপার মো. বিল্লাল হোসেন, কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আসাদুজ্জামান, কমলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল, জেলা বিএনপির সদস্য দুরুদ আহমেদ, কমলগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অলি আহমদ খান, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবুল হোসেন প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য হাজী মুজিব বলেন, সমাজের অবহেলিত শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা হবে।
