মৌলভীবাজারে বড় ভাইয়ের হাতে যুবক খুন

মৌলভীবাজারে বড় ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তামিম আহমেদ (১৯) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টার দিকে শহরতলির সার্কিট হাউস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত তামিম ওই এলাকার শাহেদ আলীর ছেলে। অভিযুক্ত বড় ভাইয়ের নাম হানিফ আহমেদ।
নিহত তামিমের বোন শাতি আক্তার বলেন, ‘তামিম হানিফের ছেলেকে একটা থাপ্পড় মেরেছিল। পরে এ নিয়ে হানিফের সঙ্গে তামিমের বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে হানিফ তামিমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে আমরা তামিমকে উদ্ধার করে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘হানিফ সব সময় পরিবারের সবাইকে অত্যাচার করত। এ জন্য ৫ মাস আগে তাকে সবাই আলাদা করে দেয়।’
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মৌলভীবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘লাশ মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে আছে। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ভাই তামিমকে হত্যা করেছে।’
জানা যায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিকেল ৪টার দিকে গোয়াডাংগা বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন ফুলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাদিয়া ইসলাম সীমা। এ সময় বাজারের দুটি বন্ধ দোকান থেকে কালোবাজারির উদ্দেশ্যে মজুত করে রাখা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৪০ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়। অভিযানে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন১৫ মিনিট আগে
সড়কে যানজটের অন্যতম কারণ ফিটনেসবিহীন লক্কড়ঝক্কড় বাস। এই বাসগুলো হাইওয়েতে নষ্ট হয়ে গেলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এসব বাস যাতে রাস্তায় নামতে না পারে, সে জন্য বিআরটিএ এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে...২০ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের তাজ ফিলিং স্টেশনে তেল আনতে গিয়ে কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত নিরব হোসেন (২২) হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামিকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।২৫ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ প্রসঙ্গে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘আমাদের প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন, পরিস্থিতির যদি অবনতি হয়, তবে আমাদের শ্রমিকেরা দেশে ফিরলে তাঁদের কর্মসংস্থান কিংবা তাঁদের ক্ষতিপূরণ বা তাঁদের কল্যাণের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনী২৮ মিনিট আগে