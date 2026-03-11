Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে বড় ভাইয়ের হাতে যুবক খুন

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারে বড় ভাইয়ের হাতে যুবক খুন
ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারে বড় ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তামিম আহমেদ (১৯) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টার দিকে শহরতলির সার্কিট হাউস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত তামিম ওই এলাকার শাহেদ আলীর ছেলে। অভিযুক্ত বড় ভাইয়ের নাম হানিফ আহমেদ।

নিহত তামিমের বোন শাতি আক্তার বলেন, ‘তামিম হানিফের ছেলেকে একটা থাপ্পড় মেরেছিল। পরে এ নিয়ে হানিফের সঙ্গে তামিমের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে হানিফ তামিমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে আমরা তামিমকে উদ্ধার করে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘হানিফ সব সময় পরিবারের সবাইকে অত্যাচার করত। এ জন্য ৫ মাস আগে তাকে সবাই আলাদা করে দেয়।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মৌলভীবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘লাশ মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে আছে। সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ভাই তামিমকে হত্যা করেছে।’

বিষয়:

মৌলভীবাজারনিহতসিলেট বিভাগজেলার খবরখুন
