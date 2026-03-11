ঢাকায় স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি, হাসপাতালে ভর্তি

ঢাকার কেরানীগঞ্জে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে গুলি করে দোকানের চাবি ও ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
বুধবার (১১ মার্চ) রাত ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে উপজেলার তারানগর ইউনিয়নের বড় মনোহরিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত স্বর্ণ ব্যবসায়ী ছানা (৫২) বড় মনোহরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি নবদ্বীপের ছেলে এবং মনোহরিয়া এলাকার একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ী বলে জানায় পরিবার। তাদের দাবি ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে এই হামলা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৯টা ৪৫ মিনিটের দিকে ছানা আটিবাজারের স্বর্ণের দোকান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বড় মনোহরিয়া বুড়ির দোকানের সামনে পৌঁছালে দুটি মোটরসাইকেলে করে চার দুর্বৃত্ত এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। পরে তার কাছে থাকা স্বর্ণের দোকানের চাবি ও একটি ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় তারা। পরে স্থানীয়রা এসে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে প্রেরণ করে।
প্রত্যক্ষদর্শী রাকিব হোসেন জানান, ছিনতাইকারীরা যে ব্যাগটি নিয়ে গেছে তাতে দোকানের চাবি ছিলো। কোনো টাকা-পয়সা ছিল না। তারা মূলত কেনো তাকে কুপিয়েছে এটা বুঝা যাচ্ছে না। আমাদের ধারণা স্বর্ণ ও টাকা পয়সা নেওয়ার জন্যই তার ওপর আক্রমণ হয়েছে। ঘটনাস্থলে গুলির খোসা পড়ে থাকতে দেখা গেছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম জানান, রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করেন। আমাদের ধারণা পূর্ব শত্রুতার জেরে হত্যার উদ্দেশ্যে তার উপর আক্রমণ হয়েছে।
