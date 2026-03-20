Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে সাধ্যের বাইরে গরুর মাংসের দাম

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১৫: ২৬
মৌলভীবাজারে সাধ্যের বাইরে গরুর মাংসের দাম
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের শহীদনগর বাজারে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল ফিতর ঘিরে মৌলভীবাজারের পাড়া-মহল্লার বাজারসহ বিভিন্ন বাজারে গরু ও মহিষের মাংস বিক্রি হচ্ছে। তবে চড়া দামের এই মাংস এই অঞ্চলের দিনমজুরসহ নিম্ন আয়ের মানুষের নাগালের বাইরে। তাই এই ঈদে শখ থাকলেও পরিবারের শিশুসহ সবার মুখে মাংস তুলে দিতে পারছেন না অনেকেই।

মৌলভীবাজারের বিভিন্ন উপজেলার বাজারে দেখা যায়, ঈদ ঘিরে গরু ও মহিষের মাংস বেচাকেনা ভালোই চলছে। যে যার ইচ্ছেমতো কেজি হিসেবে মাংস কিনছেন। কেজিপ্রতি মাংস কোথাও ৮০০ টাকা আবার কোথাও ৮৫০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের লোকজন এসব মাংস বিক্রি দেখলেও তা কেনার সাধ্য নেই বলে জানান। তাঁরা বলেন, জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। চাল-ডাল কেনাটাই তাঁদের জন্য এখন কষ্টসাধ্য, সেখানে গরুর মাংস খাওয়া শুধু স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকে তিন-চার মাসেও ব্রয়লার মুরগির মাংস কিনে খেতে পারেন না।

দিনমজুর সমুজ মিয়া বলেন, ‘আমি গত কোরবানির ঈদের দিনে গরুর মাংস খেয়েছি। এরপর ১০ মাস চলে গেলেও আর গরুর মাংস খেতে পারিনি। বাজারে ১ কেজি মাংসের দাম ৮০০ টাকা। আধা কেজির দাম ৪০০ টাকা। সারা দিন কাজ করে চার-পাঁচ শ টাকা ইনকাম করি। দিন শেষে চাল-ডাল নিয়ে বাড়ি ফেরা অনেক কষ্ট হয়। গরুর মাংস খাওয়া তো অনেক বড় বিষয়।’

শ্রমজীবী রফিক মিয়া বলেন, ‘প্রতিবছর কোরবানির ঈদের সময় মাংস খাওয়ার সুযোগ হলেও বছরের বাকি সময়ে আমাদের মতো অনেক মানুষের পাতে মাংস ওঠে না।’

গরুর মাংস বিক্রেতা বেলায়ত মিয়া বলেন, ‘আমাদের কাছে যে যতটুকু মাংস চায়, আমরা তা-ই বিক্রি করি। তবে এখন মাংসের দাম বেড়েছে। কয়েক বছর আগে যেসব মানুষের কাছে ১০-২০ কেজি মাংস বিক্রি করেছি, এসব মানুষ এখন ২-৩ কেজি মাংস ক্রয় করেন। মধ্যবিত্ত কিছু মানুষ মাংস কিনলেও নিম্ন আয়ের লোকজন একেবারে কম মাংস কেনেন।’

বিষয়:

মৌলভীবাজারগরুমৌলভীবাজার সদরমাংসমানুষঈদুল ফিতর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

‘আরটির সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা পরিকল্পিত’, কড়া প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

ইরান এই যুদ্ধে হারবে না, ভারতের উচিত পাশে থাকা: সাবেক ‘র’ প্রধান

সম্পর্কিত

টেকনাফের নাফ নদী থেকে ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরকান আর্মি

টেকনাফের নাফ নদী থেকে ৭ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরকান আর্মি

শরীয়তপুরে পদ্মায় ঝড়ে ডুবে গেলে সিমেন্টবাহী ৩টি ট্রলার

শরীয়তপুরে পদ্মায় ঝড়ে ডুবে গেলে সিমেন্টবাহী ৩টি ট্রলার

ফ্যামিলি কার্ড নিয়ে হুমকি দেওয়া সেই বিএনপি নেতাকে শোকজ

ফ্যামিলি কার্ড নিয়ে হুমকি দেওয়া সেই বিএনপি নেতাকে শোকজ

সিলেটের ঈদগাহ ও মসজিদে ঈদের জামাতের সময়সূচি ঘোষণা

সিলেটের ঈদগাহ ও মসজিদে ঈদের জামাতের সময়সূচি ঘোষণা