মৌলভীবাজারে প্রতিবেশীর ছুরিকাঘাতে নারী নিহত, আহত ৩

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে হেলিম মিয়া নামের এক ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে বকুল বেগম (৫৬) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আজ বুধবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার মুন্সিবাজার ইউনিয়নের সিদ্ধেশ্বরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত বকুল বেগম একই এলাকার মৃত ইলিয়াছ মিয়ার স্ত্রী। আহত ব্যক্তিরা হলো বকুল বেগমের মেয়ের জামাই অজুদ মিয়া (৩৫), একই এলাকার সেলিম মিয়ার ছেলে সাঈদুল ইসলাম (১৮) ও আমিনুল ইসলাম (১৬)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক বিরোধের জেরে দুপুরে হেলিম মিয়া তাঁর ভাইয়ের ঘরে ঢুকে ভাতিজা সাঈদুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। প্রাণ বাঁচাতে তারা দৌড়ে পাশের বাড়ির বকুল বেগমের ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখানে গিয়ে হেলিম মিয়া আবারও এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন।
এ সময় ছুরিকাঘাতে বকুল বেগম, অজুদ মিয়া, সাঈদুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলাম গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বকুল বেগমকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে আমিনুল ইসলাম ও অজুদ মিয়ার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন হামলাকারী হেলিম মিয়াকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে সোপর্দ করেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, হেলিম মিয়া দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় এমন সহিংস আচরণ করে আসছেন। এর আগেও তিনি কয়েকজনকে ছুরিকাঘাত করেছেন। পুলিশ কয়েকবার তাঁকে আটক করলেও কিছুদিন কারাভোগের পর তিনি আবার বের হয়ে আসেন।
নিহত বকুল বেগমের মেয়ে পারভীন বেগম বলেন, ‘হেলিম মিয়া আমার চাচাতো ভাইদের ছুরি দিয়ে আঘাত করে। তারা আমাদের ঘরে আশ্রয় নিতে এলে আমার মা তাদের বাঁচাতে এগিয়ে যান। তখন হেলিম মিয়া আমার মা ও আমার বোনের স্বামীকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন। এতে আমার মা মারা যান।’
স্থানীয় মহিলা ইউপি সদস্য পপি বেগম বলেন, হেলিম মিয়া তাঁর ভাতিজাদের ছুরি দিয়ে আঘাত করলে তারা প্রাণ বাঁচাতে বকুল বেগমের ঘরে আশ্রয় নেয়। পরে সেখানে গিয়ে হেলিম চারজনকে ছুরিকাঘাত করেন। এতে তিনজন গুরুতর আহত হয় এবং বকুল বেগম মারা যান।
কমলগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আউয়াল বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা হেলিম মিয়াকে আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন। এ ঘটনায় একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। হেলিম মিয়ার বিরুদ্ধে আগেও থানায় কয়েকটি মামলা রয়েছে।
বাংলাদেশ পুলিশের ডিআইজি ও অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার ১৩ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। আজ বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।২১ মিনিট আগে
পঞ্চগড়ের সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি দুই কিশোরকে ধরে নিয়ে গেছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্যরা। আজ বুধবার সদর উপজেলার গড়িনাবাড়ি ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়া পাটশিরি সীমান্ত থেকে বিএসএফ সদস্যরা তাদের ধরে নিয়ে যান।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ১০ বছর পর সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় প্রথম কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি হলেন ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর রহমান। গতকাল মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার বিকেলে কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোমিনুল হকের আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন...১ ঘণ্টা আগে
সেতুর একটি পিলারের নিচের লোহার বিম ও অ্যাঙ্গেল ভেঙে পানির ওপর ঝুলে আছে। অনেকে সেতুটির ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন। ফলে মানুষ ও যানবাহনের পারাপার চলছে আগের মতোই।১ ঘণ্টা আগে