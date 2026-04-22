পঞ্চগড়

আট ঘণ্টা পর দুই শিক্ষার্থীকে ফেরত দিল বিএসএফ

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে ৮ ঘণ্টা পর ফেরত আনা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড় সদর উপজেলার সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ধরে নিয়ে যাওয়া দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে ৮ ঘণ্টা পর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত আনা হয়েছে। ফেরত আসা দুই শিক্ষার্থী হলো জেলার আটোয়ারী উপজেলার শিবু চন্দ্র রায়ের ছেলে ইন্দ্র (১৪) এবং সমারু চন্দ্র রায়ের ছেলে উদয় (১৫)। তারা রশেয়া উচ্চবিদ্যালয়ের যথাক্রমে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণির ছাত্র।

পঞ্চগড়-১৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ কায়েস বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে আমরা দ্রুত সময়ে তাঁদের ফেরত আনতে সক্ষম হয়েছি।’

এর আগে আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে সদর উপজেলার গড়িনাবাড়ি ইউনিয়নের মিস্ত্রিপাড়া পাটশিরি সীমান্ত এলাকা থেকে বিএসএফের ১৩২ ব্যাটালিয়নের মরিচা ক্যাম্পের সদস্যরা তাদের ধরে নিয়ে যান।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে গতকাল সকালে তারা সীমান্তের মেইন পিলার ৪১৭-এর ৯ নম্বর সাবপিলার এলাকায় ছবি তুলতে যায়। অসাবধানতাবশত ভারতীয় ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে বিএসএফ সদস্যরা তাদের আটক করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী লাকি আক্তার জানান, বিএসএফ সদস্যরা তাদের আটক করার সময় মারধরও করেছেন। পরে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক শেষে বিকেলে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

সীমান্তশিক্ষার্থীপঞ্চগড়বিএসএফ
ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের করা বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে, পড়ুন পুরো চুক্তিটি

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

