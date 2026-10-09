Ajker Patrika
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মৌলভীবাজার

কুলাউড়ায় নিখোঁজের ৩ দিন পর রেললাইনের পাশে মিলল যুবকের মরদেহ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ৪১
কুলাউড়ায় নিখোঁজের ৩ দিন পর রেললাইনের পাশে মিলল যুবকের মরদেহ
জুবায়ের ইসলাম জুবেল। ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় নিখোঁজের ৩ দিন পর রেললাইনের পাশ থেকে জুবায়ের ইসলাম জুবেল (২৩) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের মনু রেলওয়ে স্টেশন এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এর আগে ৬ অক্টোবর ঢাকা থেকে কুলাউড়ায় ট্রেনে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হন জুবায়ের। তিনি উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের উত্তর হিঙ্গাজিয়া গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, ৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার উদ্দেশে ট্রেনে ওঠেন জুবায়ের। সন্ধ্যা ৭টার দিকে পরিবারের সঙ্গে সর্বশেষ তাঁর যোগাযোগ হয়। পরে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায় এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। নিখোঁজের তিন দিন পর আজ সকালে মনু রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় রেললাইনের পাশে তাঁর মরদেহ দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে কুলাউড়া থানা-পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

কুলাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন, ধারণা করা হচ্ছে ট্রেন থেকে পড়ে জুবায়েরের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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