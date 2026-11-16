Ajker Patrika
En
মৌলভীবাজার

শ্রীমঙ্গলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
শ্রীমঙ্গলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। সোমবার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)-এর সমন্বয়ে উপজেলার ভৈরব বাজার এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১ লাখ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ফয়সাল ইবনে ইদ্রিস ভৈরব বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় মহাদেব খই ভান্ডারে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণে ব্যাপক অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানটিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ না করাসহ বিভিন্ন কারণে নিরাপদ খাদ্য আইনে প্রতিষ্ঠানটিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া একই বাজারে দুধালয় মিষ্টান্ন ভান্ডারে অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রইস আল রেজুয়ান। এ সময় দইয়ের মোড়কে প্রয়োজনীয় লেবেল না থাকাসহ বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার আইনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রইস আল রেজুয়ান বলেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

মৌলভীবাজারশ্রীমঙ্গলজেলার খবরসিলেট বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত