স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামী আটক

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলায় স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) বিকেলে উপজেলার পূর্ব জুড়ী ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রিতা রুদ্র পাল (৩৩) এবং তাঁর স্বামী অভিযুক্ত পিন্টু রুদ্র পাল পূর্ব জুড়ী ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয়রা জানান, রিতা ও পিন্টু রুদ্র পালের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কলহ চলছিল। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। বিকেলে স্বামী পিন্টু রুদ্র পালকে বাজার আনার কথা বললে তিনি বাজার না এনে সিগারেট কিনে নিয়ে আসেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে পিন্টু রুদ্র পাল ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই রিতা রুদ্র পালের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর অভিযুক্ত পিন্টু রুদ্র পালকে পাশের একটি গ্রাম থেকে আটক করে পুলিশ।
জুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, অভিযুক্ত স্বামী পিন্টুকে আটক করেছে পুলিশ। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে একটি মামলার আসামি গ্রেপ্তারের অভিযানে গিয়ে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) দক্ষিণ বিভাগের তিন সদস্য হামলায় আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার উচিতপুরা ইউনিয়নের শান্তিনগর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে নারীসহ আটজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টায় উপজেলার পৌর সদর এলাকার পন্থিছিলায় এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।৭ মিনিট আগে
শেরপুরে একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন গুদাম (গোডাউন) থেকে ৩৩ টন সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল জব্দ করেছে সদর থানা-পুলিশ। এ সময় বস্তা পরিবর্তনকালে হাতেনাতে একজনকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) দিবাগত রাত ১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শেরপুর শহরের...১ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া একাডেমির অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মেহেদী হাসানকে হত্যার অভিযোগে রামগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়েছে। নিহত স্কুলছাত্র মেহেদী হাসানের বাবা জিয়া উদ্দিন বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে থানায় এই মামলা করেন। মামলায় ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া একাডেমির...১ ঘণ্টা আগে