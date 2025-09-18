Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মেহেরপুর

গাংনীতে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে প্রতিবেশীরা দেখতে আসে। ছবি: আজকের পত্রিকা
সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যুর খবর শুনে প্রতিবেশীরা দেখতে আসে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে মাইশা আক্তার (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যারাতে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর মণ্ডলপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মাইশা আক্তার কল্যাণপুর গ্রামের মো. এনামুল হকের মেয়ে।

নিহতের স্বজনেরা জানান, মাইশা আক্তার নিজ বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে খেলা করার সময় একটি সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় সে কান্নাকাটি শুরু করলে পরিবারের সদস্যরা সাপের কামড়ের বিষয়টি বুঝতে পেরে প্রথমে ওঝার কাছে নিয়ে যান। পরে অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় গাংনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক এম কে রেজা জানান, ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটিকে বিষধর সাপে কামড় দিয়েছে। এ কারণে তার শরীরে দ্রুত বিষ ছড়িয়ে পড়ে এবং হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।

বিষয়:

সাপমেহেরপুরশিশু মৃত্যুগাংনীখুলনা বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ট্রাম্প!

অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ট্রাম্প!

ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান বিমানের পাইলট মুনতাসির: কর্তৃপক্ষ

বিমানের পাইলট মুনতাসির ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

মাছ লুট করে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রদল নেতা এখন কলেজের সভাপতি

মাছ লুট করে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রদল নেতা এখন কলেজের সভাপতি

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

সম্পর্কিত

নিয়ম ভেঙে পদোন্নতি, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের ৩৩ কর্মকর্তার পদাবনতি

নিয়ম ভেঙে পদোন্নতি, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের ৩৩ কর্মকর্তার পদাবনতি

রাজধানীর উত্তরখানে কিশোর গ্যাং লিডার ও দুই নারীসহ আটক ৫, দেশীয় অস্ত্র জব্দ

রাজধানীর উত্তরখানে কিশোর গ্যাং লিডার ও দুই নারীসহ আটক ৫, দেশীয় অস্ত্র জব্দ

ভৈরবে জলাবদ্ধতায় অর্ধশতাধিক পরিবারের ভোগান্তি

ভৈরবে জলাবদ্ধতায় অর্ধশতাধিক পরিবারের ভোগান্তি

নরসিংদীতে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত ১

নরসিংদীতে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত ১