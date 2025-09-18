গাংনীতে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে মাইশা আক্তার (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যারাতে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর মণ্ডলপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মাইশা আক্তার কল্যাণপুর গ্রামের মো. এনামুল হকের মেয়ে।
নিহতের স্বজনেরা জানান, মাইশা আক্তার নিজ বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে খেলা করার সময় একটি সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় সে কান্নাকাটি শুরু করলে পরিবারের সদস্যরা সাপের কামড়ের বিষয়টি বুঝতে পেরে প্রথমে ওঝার কাছে নিয়ে যান। পরে অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় গাংনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক এম কে রেজা জানান, ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটিকে বিষধর সাপে কামড় দিয়েছে। এ কারণে তার শরীরে দ্রুত বিষ ছড়িয়ে পড়ে এবং হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।
মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে মাইশা আক্তার (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যারাতে উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের কল্যাণপুর মণ্ডলপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মাইশা আক্তার কল্যাণপুর গ্রামের মো. এনামুল হকের মেয়ে।
নিহতের স্বজনেরা জানান, মাইশা আক্তার নিজ বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে খেলা করার সময় একটি সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় সে কান্নাকাটি শুরু করলে পরিবারের সদস্যরা সাপের কামড়ের বিষয়টি বুঝতে পেরে প্রথমে ওঝার কাছে নিয়ে যান। পরে অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় গাংনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
গাংনী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক এম কে রেজা জানান, ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটিকে বিষধর সাপে কামড় দিয়েছে। এ কারণে তার শরীরে দ্রুত বিষ ছড়িয়ে পড়ে এবং হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়।
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইয়াজদানী কোরায়শী কাজল বলেন, "অযোগ্য কর্মকর্তারা রাজনৈতিক প্রভাবে পদ দখল করে রাখায় সিটি করপোরেশনে প্রত্যাশিত উন্নয়ন হয়নি। উপ-সহকারী থেকে সহকারী প্রকৌশলী না হয়ে সরাসরি নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেওয়ায় তাদের অভিজ্ঞতার ঘাটতি৩২ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরখান থেকে কিশোর গ্যাং লিডার ও ছিনতাইকারী দলের নেতা মোরশেদ আলম (৪৮) ও দুই নারীসহ পাঁচজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। অন্যরা হলেন— মোরশেদের সহযোগী মো. আলম (২৮), মো. হাসানুল (২২), পারুল (৪৮) ও বেবী (৪২)।১ ঘণ্টা আগে
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি নিচু থাকায় বর্ষাকালে পুরোটাই পানিতে ডুবে যায়। এর ফলে পথচারী ও রিকশা, ভ্যান, মোটরসাইকেলের মতো ছোট যান চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। বিশেষ করে শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ রোগীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। জরুরি প্রয়োজনে রোগী পরিবহনেও নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
বৃহস্পতিবার ভোরে দুই পক্ষের সমর্থকেরা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন ইদন মিয়া। তাকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অন্য পাঁচজন নরসিংদী সদর হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।২ ঘণ্টা আগে