গাংনীতে আবারও ককটেল সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার, এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের চরগোয়াল গ্রামে একটি বাড়ির গেটে ককটেল সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা এসব রেখে যায় বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বুধবার সকালে বাড়ির বাসিন্দারা বিষয়টি দেখে পুলিশকে খবর দিলে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তু দুটি উদ্ধার করে থানায় নেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। উদ্ধারকৃত বস্তুটি লাল টেপ মোড়ানো ককটেল সদৃশ এবং চিরকুটটি এখনো খোলা হয়নি বলে জানা গেছে।
ভুক্তভোগী আতিকুর রহমান হানিফ জানান, ঘটনার পর থেকে তিনি ও তাঁর পরিবার চরম আতঙ্কে আছেন এবং জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. মাজহারুল ইসলাম বলেন, এটি পরিকল্পিতভাবে এলাকায় অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা হতে পারে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ করেছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানিয়েছেন, ককটেল সদৃশ বস্তুটি নিরাপত্তার জন্য পানিভর্তি বালতিতে রাখা হয়েছে এবং চিরকুটটি পরীক্ষা করা হচ্ছে। ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে তদন্ত চলছে।
উল্লেখ্য, এর আগেও একই উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়—চরগোয়াল, তেঁতুলবাড়িয়া ও জোড়পুকুরিয়া গ্রামে—এ ধরনের ককটেল সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছিল, যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে।
