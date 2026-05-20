কুকুরের কামড়ে পাঁচজনের মৃত্যু: চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি ছিল কি না খতিয়ে দেখছে বিশেষজ্ঞ দল

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে চিকিৎসা নেওয়ার পরও একে একে পাঁচজনের মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় কোনো ঘাটতি ছিল কি না, তা তদন্তে নেমেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ দল।
এ ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোলের (সিডিসি) ছয় সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল মাঠপর্যায়ে কাজ করছে। তারা আক্রান্তদের চিকিৎসা, ভ্যাকসিন প্রয়োগ এবং পুরো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. দিবাকর বসাক জানান, বিশেষজ্ঞ দল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং মৃতদের পরিবার, স্বজন ও আহতদের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করেছে। পাশাপাশি হাসপাতালের নথিপত্র, চিকিৎসা ইতিহাস, টিকা প্রদান রেকর্ড ও জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তিনি আরও জানান, র্যাবিস প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা প্রটোকল সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল কি না এবং গুরুতর কামড়ের ক্ষেত্রে র্যাবিস ইমিউনোগ্লোবুলিন (আরআইজি) দেওয়া হয়েছিল কি না—এসব বিষয় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞ দল হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা করেছে। তারা বলেছে, সব তথ্য বিশ্লেষণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করা হবে এবং পরে তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জমা দেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, গত মাসের ২২ তারিখে কঞ্চিবাড়ী ইউনিয়নে বেওয়ারিশ কুকুরের হামলায় নারী, শিশু, পুরুষসহ ২১ জন আহত হন। পরে চিকিৎসা নেওয়ার পরও নন্দ রানী, মোছা. সুলতানা বেগম, মো. ফুল মিয়া, মোছা. আফরোজা বেগম ও রতনেশ্বর কুমারসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়, যা এলাকায় চরম উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় অবস্থিত ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) ক্যাম্পাসে নতুন উপাচার্য নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। সপ্তম দিনেও তাঁরা দাবি আদায়ে অনড় অবস্থান বজায় রেখেছেন।৬ মিনিট আগে
গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার ঐতিহ্যবাহী ফুলছড়ি হাটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত আটটি দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বুধবার ভোররাত ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।১৪ মিনিট আগে
নিজে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে দাখিল পাস ছেলেকে দিয়ে পাঠদান করানো ফাতেমা বেগম নামে সেই সহকারী শিক্ষককে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। ফাতেমা চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার রূপসা ইউনিয়নের বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।১৬ মিনিট আগে
রাজশাহীতে ট্রেনের ধাক্কায় হাসিনা বেগম (৬৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে নগরের গৌরহাঙ্গা রেলগেটে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হাসিনা বেগমের স্বামীর নাম রজব আলী। বাড়ি সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামে।১৬ মিনিট আগে