সিলেটে বাসা থেকে চিকিৎসকের মরদেহ উদ্ধার

সিলেট নগরীর একটি বাসা থেকে এক চিকিৎসকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরে নগরীর মির্জাজাঙ্গাল এলাকার স্বপ্নিল-২০ নম্বর বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত চিকিৎসকের নাম পদ্মজিৎ চক্রবর্তী প্রান্ত (৩১)। তিনি নগরীর মির্জাজাঙ্গাল এলাকার পুনেন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক ছিলেন। প্রান্তের স্ত্রীও চিকিৎসক।
জানা গেছে, নিহত পদ্মজিৎ চক্রবর্তী প্রান্ত ও তাঁর স্ত্রী দুজনই চিকিৎসক। গতকাল রোববারই তাঁরা ওই বাসায় ওঠেন। আর আজ ঘরের ভেতর মরদেহ পাওয়া যায়।
সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মুহাম্মদ মাইনুল জাকির বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে চিকিৎসককে জানালার গ্রিলের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তখন তাঁর স্ত্রী ডিউটিতে ছিলেন। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। কেননা, পুলিশ ওইখানে গ্রিল ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্ত রিপোর্ট পেলে জানা যাবে।
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