Ajker Patrika
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ঝিনাইদহ

অনলাইন প্রতারণা চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
অনলাইন প্রতারণা চক্রের ৩ সদস্য গ্রেপ্তার

অনলাইনে পণ্য ডেলিভারির নামে প্রতারণার অভিযোগের ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের সদস্যরা।

আজ সোমবার বিকেলে নড়াইল জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন নড়াইল জেলার সদর থানার ভাওয়াখালী গ্রামের সাকিব হোসেন আশিক (২৩), আরাফাত মোল্লা (২২) ও মিনহাজুর রহমান (২২)। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের দপ্তরে রাখা হয়েছে।

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার মিয়া মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইনে বাজারমূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক কম মূল্যে পণ্য সরবরাহের বিজ্ঞাপন প্রচার করছিল একটি চক্র। তারা অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে পণ্য সরবরাহ না করে টাকা গ্রহণের পর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত। এমনই ‘স্নিকার্স হাব বিডি’ নামে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে জুতা বিক্রয়ের আকর্ষণীয় একটি বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ হয়ে জুতা অর্ডার করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী। প্রতারক চক্রটি বিভিন্ন কৌশলে তাঁর কাছ থেকে ৮৫ হাজার ৫১৬ টাকা হাতিয়ে নেয়।

এ বিষয়ে পরে ওই শিক্ষার্থী জুলাই মাসের ২৫ তারিখ একটি মামলা করেন এবং সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলে অভিযোগ দিলে তারা তদন্ত শুরু করে।

পরে প্রতারক চক্রের অবস্থান শনাক্ত করে আজ নড়াইল জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাকিব হোসেন আশিক, আরাফাত মোল্লা ও মিনহাজুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। সে সময় তাঁদের কাছ থেকে মোবাইল ও প্রতারণার ডিজিটাল সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। চক্রের অন্যান্য সদস্যদের ধরতে অভিযান চলমান আছে।

বিষয়:

অনলাইনঝিনাইদহখুলনা বিভাগনড়াইল
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