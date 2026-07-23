Ajker Patrika
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মেহেরপুর

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট আটক, ল্যাপটপ-স্মার্টফোন জব্দ

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট আটক, ল্যাপটপ-স্মার্টফোন জব্দ
গতকাল রাত পৌনে ৯টার দিকে নাচোলের হাটবাকইল এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে মো. আরিফুল ইসলাম (৩৫) নামের একজনকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১২। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নওপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সকাল সোয়া ৭টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে র‍্যাব। আরিফুল ইসলাম নওপাড়া গ্রামের বাজারপাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে।

র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নে অভিযান চালিয়ে মো. আরিফুল ইসলামকে আটক করা হয়। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে 1 XBET, 1 XPARTNERS ও MELBET-এর মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এ ছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন প্রলোভনমূলক প্রচারণা ও রেফারেল লিংকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অনলাইন জুয়ায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অভিযানে তাঁর শয়নকক্ষ থেকে জুয়ার কাজে ব্যবহৃত একটি ল্যাপটপ, দুটি স্মার্টফোন, চারটি সিমকার্ড এবং নগদ ১ হাজার ৯৭০ টাকা জব্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অনলাইন জুয়া পরিচালনার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

র‍্যাব-১২, মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার জানান, আটক আসামির বিরুদ্ধে জুয়া প্রতিরোধ আইন ২০২৬-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় গাংনী থানায় মামলা করা হয়েছে। অপরাধমুক্ত সমাজ গড়তে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

জুয়ামেহেরপুরআটকগাংনীখুলনা বিভাগজেলার খবর
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