Ajker Patrika
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কুমিল্লা

ব্রাহ্মণপাড়া ও কসবায় ৩০ লাখ টাকার ভারতীয় চোরাচালানি পণ্য জব্দ

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণপাড়া ও কসবায় ৩০ লাখ টাকার ভারতীয় চোরাচালানি পণ্য জব্দ
জব্দ করা চোরাচালানি পণ্য। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তে পৃথক অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় চোরাচালানি পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বৃহস্পতিবার সকালে সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম শরিফুল ইসলামের (এএসসি) নির্দেশনায় এবং সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার সালদা নদী ও শশীদল বিওপি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার আখাউড়া, কাজিয়াতলী, মাদলা ও খাদলা বিওপির টহল দল নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় পৃথক অভিযান চালায়।

অভিযানে ভারতীয় বাসমতী চাল, রেড বুল এনার্জি ড্রিংক, স্টেরাইল নরঅ্যাড্রেনালিন কনসেনট্রেট আইপি, গরু, চকলেট, আতশবাজি, পন্ডস পাউডার, ভ্যাসমল, মদ, বিয়ার, ইয়াবা বড়ি এবং একটি ইজিবাইক জব্দ করা হয়।

বিজিবির তথ্যমতে, জব্দ করা এসব চোরাচালানি পণ্যের আনুমানিক মূল্য ৩০ লাখ ২৬ হাজার ৫৫০ টাকা।

সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) জানায়, সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পুশ ইন, নারী ও শিশু পাচার, মাদক এবং চোরাচালান প্রতিরোধে নিয়মিত অভিযান ও গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব অবৈধ পণ্য জব্দ করা হয়েছে।

বিজিবি আরও জানায়, সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান, মাদকসহ সব ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

কুমিল্লাসীমান্তব্রাহ্মণবাড়িয়াকসবাচট্টগ্রাম বিভাগব্রাহ্মণপাড়া
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