চাঁদপুরে এআই ও ফ্যাক্ট চেকিং বিষয়ে ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু

চাঁদপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ফ্যাক্ট চেকিংবিষয়ক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কর্মশালার উদ্বোধন করেন চাঁদপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. এরশাদ উদ্দিন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. এরশাদ উদ্দিন বলেন, ‘চাঁদপুরের সাংবাদিকেরা অভিজ্ঞ। তারপরও বর্তমান সময়ে এআই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আশা করি অংশগ্রহণকারী সবাই গুরুত্বসহকারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং পেশাগত কাজে এর ইতিবাচক প্রয়োগ করবেন।’
প্রশিক্ষণ কর্মশালায় জেলা সদরে কর্মরত জাতীয় গণমাধ্যম ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন চাঁদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি সোহেল রুশদী। প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম এ লতিফের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রশিক্ষক জিলহাজ উদ্দিন নিপুণ।
প্রশিক্ষণের বিভিন্ন অধিবেশনে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. জামিল খান অংশগ্রহণকারীদের প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, গুগলের নোটবুক এলএম, এআই ব্যবহার করে লেখা, ছবি ও ভিডিও তৈরি এবং গুগল ট্রেন্ডস ও গুগল ট্রেন্ডিং টুলসের কার্যকর ব্যবহার নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।
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