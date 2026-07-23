Ajker Patrika
En
সিরাজগঞ্জ

রায়গঞ্জে ট্রাকচাপায় মাছ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
রায়গঞ্জে ট্রাকচাপায় মাছ ব্যবসায়ীর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার নিমগাছী বাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় আবু বক্কর (৪৫) নামে এক মাছ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নিমগাছী মৎস্য আড়তের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আবু বক্কর তাড়াশ উপজেলার আড়ংগাইল গ্রামের মহির উদ্দিনের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিমগাছীসহ আশপাশের বিভিন্ন হাটে মাছের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

স্থানীয়রা জানান, সকালে নিমগাছী মৎস্য আড়ত থেকে মাছ কিনে বাড়ি ফেরার পথে আবু বক্করের বহন করা একটি মাছ সড়কে পড়ে যায়। মাছটি তুলতে তিনি সড়কে নামলে পেছন দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আহসানুজ্জামান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত