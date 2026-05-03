Ajker Patrika
মেহেরপুর

গাংনীতে বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
পড়ে থাকা বোমাসদৃশ বস্তু ও রহস্যজনক চিরকুট। ছবি: সংগৃহীত

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি বোমাসদৃশ বস্তু ও রহস্যজনক চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদী এলাকা থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে নদীর তীরে একটি পরিত্যক্ত বস্তু দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয়। পরে কাছে গিয়ে সেটি বোমাসদৃশ বস্তু মনে হলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তাৎক্ষণিকভাবে গাংনী থানা-পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বোমাসদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। তবে চিরকুটে কী লেখা ছিল, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানায়নি পুলিশ।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোহা. আয়েজ উদ্দিন বলেন, উপজেলা চর গোয়াল গ্রামের মোশাররফের বাড়ির কাছে বোমাসদৃশ বস্তুটি ভয় দেখানোর জন্য কেউ রেখে যেতে পারে। পরে সংবাদ পেয়ে প্রশাসন বস্তুটি নিয়ে যায়।

গাংনী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন বলেন, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। একটি বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।

