Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

ঘিওরে অটোরিকশাচালককে হত্যাকারী তিন বন্ধুর ফাঁসির দাবি

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
অটোরিকশাচালককে হত্যাকারীদের ফাঁসি দাবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী ইউনিয়নের রাথুরা গ্রামের অটোরিকশাচালক রফিক মিয়ার হত্যাকারী তিন বন্ধু রিপন, সজিব ও আরমানের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেছে নিহত ব্যক্তির পরিবার ও এলাকাবাসী।

আজ রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে বানিয়াজুরী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে এই মানববন্ধন হয়। ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য, অটো ও রিকশাচালক সমিতির সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বানিয়াজুরী রিকশাচালক কল্যাণ সমিতির সভাপতি হারান মিয়া, সাধারণ সম্পাদক আসলাম মিয়া, মৃত রফিকের ভাই আরিফ প্রমুখ।

বক্তারা হত্যাকারী রিপনসহ সব আসামির সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসির দাবি জানান।

গত বুধবার (২৫ মার্চ) বিকেলে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার পাছবারইল এলাকার কালীগঙ্গা নদী থেকে মস্তকবিহীন রফিক মিয়ার মরদেহ উদ্ধার করে থানা-পুলিশ। এ ঘটনায় নিহত রফিক মিয়ার তিন বন্ধু রিপন, সজিব ও আরমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গজ-সিরিঞ্জ কেনারও টাকা নেই: সংসদে স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নেপালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

কুষ্টিয়ায় আ.লীগ নেতাকে ডেকে নিয়ে গুলি

৮ ঘণ্টা বসে তেল না পেয়ে ফিলিং স্টেশন ম্যানেজারকে ট্রাকচাপা দিয়ে হত্যা

সিরাজগঞ্জে ‘অবৈধ মজুতকৃত জব্দ পেট্রল গায়েব’ সংবাদটি ভুল বলে দাবি ইউএনওর

অনুমোদন ছাড়াই হাসপাতাল চালু, বন্ধ করে দিল স্বাস্থ্য বিভাগ

