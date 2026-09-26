Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে উল্টো পথে আসা বাসের ধাক্কায় মা-মেয়ে নিহত

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ২১
মানিকগঞ্জে উল্টো পথে আসা বাসের ধাক্কায় মা-মেয়ে নিহত
প্রতীকী ছবি

মানিকগঞ্জের শিবালয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে উল্টো পথে আসা গোল্ডেন লাইন পরিবহনের বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক নারী ও তাঁর ১০ মাস বয়সী মেয়ে মারা গেছে।

আজ শনিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে টেপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলো সোনিয়া আক্তার (২৬) ও তাঁর ১০ মাস বয়সী মেয়ে জান্নাত। সোনিয়া শিবালয় উপজেলার জাফরগঞ্জ পয়লা গ্রামের আরফান আলী শেখের মেয়ে। তিনি মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর স্বামী মো. আবুল হোসেন টাঙ্গাইল জেলা কারাগারের কারারক্ষী।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, টেপড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আইল্যান্ডের উত্তর পাশ দিয়ে মোটরসাইকেলটি যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে উল্টো পথে দ্রুতগতিতে আসা গোল্ডেন লাইন পরিবহনের বাসটি মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে সোনিয়া ও তাঁর কোলে থাকা শিশু সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে শিবালয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক সোনিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় তাঁর ১০ মাসের মেয়ে জান্নাতও।

নিহত সোনিয়ার স্বামী আবুল হোসেন জানান, সাত দিনের ছুটিতে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন তিনি। স্ত্রীর মাস্টার্সের ইনকোর্স পরীক্ষা শেষ হওয়ায় আজ সকালে পরিবার নিয়ে মোটরসাইকেলে টাঙ্গাইলে কর্মস্থলের উদ্দেশে রওনা হন। টেপড়া এলাকায় পৌঁছালে উল্টো পথে আসা বাসটি তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। তাঁর অভিযোগ, বাসটি উল্টো পথে না এলে স্ত্রী-মেয়েকে হারাতে হতো না। তিনি এ ঘটনায় সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

বরংগাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশিদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনাকবলিত গোল্ডেন লাইন পরিবহনের বাসটি (ঢাকা মেট্রো-ব-১২-২০০১) উথলী এলাকা থেকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়েছে। তবে চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

শিবালয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক সাম্মি বলেন, সোনিয়াকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। ১০ মাসের শিশুটি তখন জীবিত ছিল। চিকিৎসার চেষ্টা করা হলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

মানিকগঞ্জঘিওরঢাকা বিভাগশিবালয়মোটরসাইকেল
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