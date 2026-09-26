রেলক্রসিংয়ে ইজিবাইকে ট্রেনের ধাক্কা, নিহত ২

যশোরের কৃষ্ণবাটি এলাকায় রূপসী বাংলা ট্রেনের ধাক্কায় একটি ইজিবাইক চুরমার হয়ে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন—যশোর সদর উপজেলার তফসীডাঙ্গা গ্রামের আজিজুর রহমান (৪০) ও এরশাদ আলী (৪৫)। তাঁরা দুজনই ইজিবাইকটির যাত্রী ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রূপসী বাংলা ট্রেনটি যশোরের দিকে যাচ্ছিল। ট্রেনটি কৃষ্ণবাটি এলাকায় পৌঁছালে রেলক্রসিংয়ে একটি ইজিবাইককে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই ওই দুই যাত্রীর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করে।
যশোর রেলস্টেশনের জিআরপি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মামুন জানান, দুর্ঘটনায় নিহত দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
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