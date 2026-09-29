Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে বাস-কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ১৩
মানিকগঞ্জে বাস-কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক নিহত
দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও কাভার্ড ভ্যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানিকগঞ্জের শিবালয়ে বাসের সঙ্গে কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানের চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বাসচালকের সহকারী আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর বাসের চালক পালিয়ে গেছেন।

আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের উপজেলার টেপড়া বাজারের পূর্ব পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কাভার্ড ভ্যানচালকের নাম শাহ আলম। তবে তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। আহত বাসের হেলপারের পরিচয়ও তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।

বরংগাইল হাইওয়ে থানা-পুলিশ জানায়, মাগুরা থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল রয়েল এক্সপ্রেসের একটি বাস। বিপরীত দিক থেকে ঢাকা থেকে আরিচার দিকে যাচ্ছিল একটি কাভার্ড ভ্যান। টেপড়া বাজারের পূর্ব পাশে বাস ও কাভার্ড ভ্যানটির সংঘর্ষ হয়। এতে কাভার্ড ভ্যানের চালক শাহ আলম ঘটনাস্থলেই মারা যান। বাসের হেলপার আহত হন। দুর্ঘটনার পর বাসের চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।

বরংগাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশিদ বলেন, রয়েল এক্সপ্রেস বাস ও একটি কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষে কাভার্ড ভ্যানের চালক ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। বাসের হেলপার আহত হয়েছেন। তাঁর পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বাসের চালক পলাতক রয়েছেন। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

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