Ajker Patrika
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মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
মানিকগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত
প্রতীকী ছবি

মানিকগঞ্জ সদরে একটি কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় শুকুর আলী (৫৮) নামে এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের উপজেলার মানরা কাঁচাবাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত শুকুর আলী টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার কলমাইদ গ্রামের জাহাবক্সের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সদর উপজেলার মানরা কাচাবাজার আড়ত থেকে ভ্যানভর্তি আম নিয়ে নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে যাচ্ছিলেন শুকুর আলী। কাঁচাবাজারের সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ওঠার সময় বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি মালবাহী কাভার্ড ভ্যান তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শুকুর আলীর।

মানিকগঞ্জ গোলড়া হাইওয়ে থানার ইনচার্জ (ওসি) মো. সেলিম মাতুব্বর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে এবং শুকুর আলীর মরদেহ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জঢাকা বিভাগনিহতভ্যানআরিচা ঘাটকাঁচাবাজারমানিকগঞ্জ সদরমহাসড়ক
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