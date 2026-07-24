এটা সহ্য করা যায় না, আর্জেন্টিনার সমালোচনায় স্পেন কোচ

স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দকে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছিল ফাইনালের পরের উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ম্যাচ শেষে আর্জেন্টিনার কয়েকজন খেলোয়াড় ও স্পেনের ফুটবলারদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ইতোমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে ফিফা। এবার সেই ঘটনার কড়া সমালোচনা করলেন স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। তাঁর মতে, ফুটবলে এমন আচরণের কোনো জায়গা নেই।
নিউজার্সি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর লিয়ান্দ্রো পারেদেসের সঙ্গে এরিক গার্সিয়া ও গাভির এবং রবার্তো আয়ালার সঙ্গে দানি ওলমোর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় ও সংঘর্ষের ঘটনা আলোচনায় আসে।
ফাইনালের পর অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নিয়ে স্পেনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম টিভিইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লা ফুয়েন্তে বলেন, ‘সেই মুহূর্তে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, আমি উদযাপনে ব্যস্ত ছিলাম। তবে যাই হোক, এটা অসহনীয়, একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এমন ঘটনা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।’
লা ফুয়েন্তের মতে, বিশ্বকাপের মতো মর্যাদাপূর্ণ আসরে খেলোয়াড়দের আচরণ আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও সম্মানবোধ বজায় রাখা প্রয়োজন বলেই মনে করেন তিনি, ‘এমন মানের ফুটবলাররা, যাদের একজন দারুণ কোচও আছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মতোই এসব প্রতিক্রিয়া দেখে খারাপ অনুভব করেছেন। এটা কোনোভাবেই সহ্য করা যায় না।’
আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের আচরণের সমালোচনা করলেও নিজের দলের ফুটবলারদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন দে লা ফুয়েন্তে। তাঁর দাবি, প্রতিপক্ষের উসকানি ও আগ্রাসনের মুখেও স্পেনের খেলোয়াড়রা আত্মসংযম হারাননি এবং ক্রীড়াসুলভ আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
এ প্রসঙ্গে লা ফুয়েন্তে বলেন, ‘এ ধরনের আগ্রাসন ও উসকানির মুখে আমাদের খেলোয়াড়রা যেভাবে আচরণ করেছে, সেটাই আমি বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাই। তারা সব সময়ই প্রকৃত ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেদের সংযত রেখেছে।’
বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে বটে, তবে রেশ এখনো কাটেনি। দেড় মাস এই উন্মাদনায় ডুবে ছিল বাংলাদেশের মানুষ। কেউ আর্জেন্টিনা, কেউবা ব্রাজিল। যদিও দিন শেষে কাপ উঠেছে স্পেনের ঘরে। তা নিয়ে কতই- না খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ। সেটা অবশ্য কদিন পরই রূপ নেবে ‘অফ টপিকে’।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনালের হাফটাইম শোয়ে দক্ষিণ কোরিয়ান গায়ক জিমিনের পরা জার্সিই এখন দাতব্য নিলামে সবচেয়ে বেশি মূল্য পাচ্ছে। আর্জেন্টাইন ফুটবল মহাতারকা লিওনেল মেসির স্বাক্ষর করা জার্সিকেও পেছনে ফেলেছে এই বিটিএস তারকার পোশাক।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ এশিয়ান গেমসের ক্রিকেট ইভেন্টে সরাসরি নকআউট পর্বে খেলার টিকিট পেয়েছে বাংলাদেশ। একই সুবিধা পেয়েছে এশিয়ার ক্রিকেট পরাশক্তি ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। আগামী সেপ্টেম্বরে জাপানের নাগোয়ায় শুরু হবে এবারের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। সব ম্যাচই হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে।২ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেয়েছে স্পেন। লা রোজাদের শিরোপা জয়ের রেশ এখনো কাটেনি। এরই মধ্যে বাজি কাণ্ডে নতুন করে আলোচনায় লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল।৩ ঘণ্টা আগে