Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

চোরাই কম্বলবোঝাই পিকআপ ও অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ১

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
চোরাই কম্বলবোঝাই পিকআপ ও অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ১
দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় চোরাই পথে ভারত থেকে আনা কম্বলবোঝাই একটি পিকআপের সঙ্গে একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অটোরিকশার চালক পিয়াস মিয়া (২৫) নিহত এবং আরও দুই যাত্রী আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার পাইকুড়া ইউনিয়নের কেন্দুয়া-পুরুড়া সড়কের সোহাগপুর মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত চালক পিয়াস উপজেলার পাইকুড়া এলাকার আবদুর রহিমের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে উপজেলার সোহাগপুর মোড়ে চোরাই পথে ভারত থেকে আনা কম্বলবোঝাই একটি পিকআপের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে চালক পিয়াস মিয়াসহ তিনজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পিয়াস মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে অটোরিকশা ও পিকআপ জব্দ করে। এ সময় পিকআপের চালক চঞ্চল রবিদাস ও তার সহযোগী বাদশা মিয়াকে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে দিয়েছে। একই সঙ্গে চোরাচালানের কম্বলও জব্দ করা হয়েছে।

কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশা ও পিকআপ এবং চোরাই পথে আনা কম্বলগুলো জব্দ করা হয়েছে। পিকআপের চালক ও তার সহযোগীকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ওসি আরও বলেন, পিয়াসের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আহত দুইজন।

বিষয়:

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