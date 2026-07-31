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মানিকগঞ্জ

চাঁদা না পেয়ে সাবেক ইউপি সদস্যের বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৩৯
চাঁদা না পেয়ে সাবেক ইউপি সদস্যের বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক এক সদস্যের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক এক সদস্যের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী আব্দুল খালেকের দাবি, একদল মুখোশ পরিহিত দুর্বৃত্ত ঘরে ঢুকে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও প্রায় দুই ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার আটিগ্রাম ইউনিয়নের কাটিগ্রাম সরকারবাড়ি মধ্যবরুন্ডি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী আব্দুল খালেক জানান, রাতে ৪-৫ জনের একটি মুখোশ পরিহিত দল তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা ঘরের আলমারি, ওয়ার্ডরোবসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায়।

আব্দুল খালেকের অভিযোগ, স্থানীয় আব্বাস উদ্দিন কুটির ছেলে টগরের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। টগর একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর টগর ও তাঁর সহযোগীরা একাধিকবার তাঁর কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ করে গ্রেপ্তার করানো হয় বলে অভিযোগ করেন আব্দুল খালেক। দীর্ঘদিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পর আবারও চাঁদা দাবি করা হয় তাঁর কাছে। সর্বশেষ চাঁদা না দেওয়ায় তাঁর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন টগর। তিনি বলেন, ‘ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে আমি শুধু ঘটনাস্থল বা বাড়ি শনাক্ত করতে গিয়েছিলাম।’

এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনির হোসেন জানান, বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে। ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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