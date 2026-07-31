চাঁদা না পেয়ে সাবেক ইউপি সদস্যের বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক এক সদস্যের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী আব্দুল খালেকের দাবি, একদল মুখোশ পরিহিত দুর্বৃত্ত ঘরে ঢুকে ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা ও প্রায় দুই ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার আটিগ্রাম ইউনিয়নের কাটিগ্রাম সরকারবাড়ি মধ্যবরুন্ডি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী আব্দুল খালেক জানান, রাতে ৪-৫ জনের একটি মুখোশ পরিহিত দল তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে। তারা ঘরের আলমারি, ওয়ার্ডরোবসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যায়।
আব্দুল খালেকের অভিযোগ, স্থানীয় আব্বাস উদ্দিন কুটির ছেলে টগরের নেতৃত্বে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে। টগর একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর টগর ও তাঁর সহযোগীরা একাধিকবার তাঁর কাছে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয়। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকা সত্ত্বেও পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ করে গ্রেপ্তার করানো হয় বলে অভিযোগ করেন আব্দুল খালেক। দীর্ঘদিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পর আবারও চাঁদা দাবি করা হয় তাঁর কাছে। সর্বশেষ চাঁদা না দেওয়ায় তাঁর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন টগর। তিনি বলেন, ‘ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে আমি শুধু ঘটনাস্থল বা বাড়ি শনাক্ত করতে গিয়েছিলাম।’
এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনির হোসেন জানান, বিষয়টি তাঁদের নজরে এসেছে। ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে এনসিপির জুলাই পথসভায় বিএনপি, তারেক রহমান, শেখ হাসিনা ও ছাত্রদলকে নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেন মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম। সভায় উবায়েদ আহমেদকে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।৩ মিনিট আগে
বিজয় দত্ত বলে, ‘মা সকালে আমাদের জন্য দিনের সব খাবার রান্না করে দিয়ে অফিসে যেত। সারা দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই আবার শুরু হতো সংসারের কাজ। ৭-৮ বছর ধরে আমাদের জন্য এই হাড়ভাঙা খাটুনি করে যাচ্ছেন। মা তো কিছু সময়ের জন্য আমাদের ছেড়ে বাইরে থাকে। একেবারে তো কখনো চলে যায়নি। আজ কেন ফিরল না?১২ মিনিট আগে
বাণিজ্যচুক্তিতে বাংলাদেশকে বাজারমূল্যের চেয়ে ৫০ ভাগ বেশি দামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে এলএনজি আমদানি করতে হবে, ১৪টি বোয়িং বিমান কিনতে হবে, রাশিয়া-চীনের সঙ্গে চুক্তি করতে হলে আমেরিকার অনুমতি নিতে হবে। এই চুক্তি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভয়াল পরিণতি নিয়ে আসবে।১৫ মিনিট আগে
কেরানীগঞ্জে একটি ইয়াবা তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়ে অভিযান চালিয়ে ইয়াবা তৈরির কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০। এ সময় ১ হাজার ৯৬৮ পিস ইয়াবা, ইয়াবা তৈরির বিভিন্ন ধরনের পাউডার সদৃশ কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, পাঁচটি মোবাইল এবং একটি ওজন পরিমাপক যন্ত্র জব্দ করা হয়।১৮ মিনিট আগে