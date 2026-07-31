Ajker Patrika
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ফরিদপুর

ফরিদপুরে স্কুলছাত্রীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৪৭
ফরিদপুরে স্কুলছাত্রীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ছবি: সংগৃহীত

ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলায় ৮ম শ্রেণিপড়ুয়া এক স্কুলছাত্রীকে গভীর রাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী কয়েক যুবকের বিরুদ্ধে। আজ শুক্রবার দুপুরে ওই ছাত্রীকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসি সেন্টারে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সদরপুর উপজেলার ভাসানচর ইউনিয়নের ওই স্কুলছাত্রীর মা বাড়িতে না থাকার সুযোগে গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কয়েক যুবক ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে তাকে পাশের একটি নির্জন স্থানে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়।

অভিযোগে বলা হয়, নির্যাতনের পর অসুস্থ অবস্থায় মেয়েটিকে বাড়ির পাশে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। স্থানীয়রা রাতেই তাকে উদ্ধার করে সদরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। আজ শুক্রবার দুপুরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসি সেন্টারে ভর্তি করা হয়।

ভুক্তভোগী স্কুলছাত্রীর এক স্বজন বলেন, ‘গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বাড়িতে আমার দুই ভাগনি ছিল। ওর মা ও অন্যরা বাড়িতে ছিল না। দুই ভাগনি দুই রুমে ছিল। রাত ১টার দিকে প্রতিবেশী এক যুবক জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে দরজা খুলে দিলে আরও কয়েক যুবক ঘরে প্রবেশ করে। এরপর জোরপূর্বক আমার ভাগনিকে তারা তুলে নিয়ে যায় এবং তার ওপর নির্যাতন চালায়। যখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তখন তারা ভাগনিকে অসুস্থ অবস্থায় বাড়ির পাশে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।’

ওই স্বজন আরও বলেন, ‘যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই। কয়েকজনকে আমার ভাগনি চিনেছে। তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সদরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আব্দুল আল মামুন শাহ বলেন, অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের গ্রেপ্তারে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিষয়:

ফরিদপুরস্কুলছাত্রীধর্ষণসদরপুরঢাকা বিভাগসংঘর্ষ
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