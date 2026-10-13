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মানিকগঞ্জ

কলিয়া পাবলিক উচ্চবিদ্যালয়ে বৃত্তি পেলেই শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার, নেপাল ভ্রমণের সুযোগ

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৬: ০৪
কলিয়া পাবলিক উচ্চবিদ্যালয়ে বৃত্তি পেলেই শিক্ষার্থীদের কক্সবাজার, নেপাল ভ্রমণের সুযোগ
অ্যাডহক কমিটির সভাপতি মো. ফেরদৌস রহমান। ছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার কলিয়া পাবলিক উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও সাফল্য অর্জনে উৎসাহ দিতে কক্সবাজার ও নেপাল ভ্রমণের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন নবগঠিত অ্যাডহক কমিটির সভাপতি মো. ফেরদৌস রহমান (বিএসসি)। সাধারণ বৃত্তি অর্জনকারীরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কক্সবাজার ভ্রমণের জন্য বিমানের টিকিট পাবেন। আর ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেলে মিলবে নেপাল ভ্রমণের সুযোগ।

আজ মঙ্গলবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষার মান উন্নয়নে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ ঘোষণা দেন মো. ফেরদৌস রহমান। ওই দিন তিনি অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সভায় মো. ফেরদৌস রহমান বলেন, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বাস্তবায়নে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

মানিকগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য এস এ জিন্নাহ কবিরের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অঙ্গীকারও করেন মো. ফেরদৌস রহমান।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মাজেম আলীর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন সহকারী শিক্ষক মো. মনজুর রহমান, মো. ফরহাদ হোসেন, মো. জহিরুল ইসলাম ও আশরাফ হোসেন। উপস্থিত ছিলেন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর মো. লুৎফর রহমানসহ শিক্ষক-কর্মচারীরা।

সভা শেষে মো. ফেরদৌস রহমান বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে তিনি তাদের পড়াশোনার খোঁজখবর নেন।

বিষয়:

মানিকগঞ্জঢাকা বিভাগদৌলতপুর (মানিকগঞ্জ)জেলার খবরভ্রমণবৃত্তি
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