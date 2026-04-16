শিবালয়ে তেলসংকটে ফিলিং স্টেশনে ভাঙচুর, আটক ২

তেল শেষ হওয়াকে কেন্দ্র করে মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলার উথুলী মোড় এলাকার সারমানো ফিলিং স্টেশনে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে ফিলিং স্টেশনে তেল শেষ হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তেল নিতে আসা কিছু মোটরসাইকেলচালক ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে স্টেশনটিতে ভাঙচুর চালান। এই ঘটনায় সাইফুল ইসলাম (৪৯) ও রাসেল (২৪) নামের দুজনকে আটক করা হয়েছে।
শিবালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন জানান, তেল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসন ও পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতে সুশৃঙ্খলভাবে বিতরণ কার্যক্রম চলছিল। তবে তেল শেষ হয়ে গেলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং একপর্যায়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিদের আজ বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
উপজেলা প্রশাসন জানিয়েছে, জ্বালানি সংকটজনিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও তেলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
কিশোরগঞ্জে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, এক ব্যক্তিকে সুবিধা দিতে কয়েক ঘণ্টা ধরে বন্ধ রাখা হয় পুরো একটি এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ। এই সময়ে বসানো হয় ওই ব্যক্তির বাড়িসংলগ্ন এলাকায় নতুন বৈদ্যুতিক খুঁটি। আর এ বাবদ লেনদেন হয় ১ লাখ ২০ হাজার ট৩৩ মিনিট আগে
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক শিশুর মৃত্যু হয়।৩৭ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের পতনঊষার উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের এসএসসি পরীক্ষার্থী শাহিদ আহমদ। ২১ এপ্রিল থেকে তার এসএসসি পরীক্ষা শুরু। তবে অস্বাভাবিক লোডশেডিংয়ের কারণে পরীক্ষার শেষ সময়ের প্রস্তুতিতে চরম ব্যাঘাত ঘটছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ থাকে না। তাই বাধ্য হয়ে টর্চলাইট জ্বালিয়ে লেখাপড়া করছে।৪২ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর-বছিলা সড়কের ফুটপাতের চাঁদা তোলার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দ্বন্দ্ব থেকে কিশোর গ্যাংয়ের দলনেতা ইমন হোসেন ওরফে অ্যালেক্স ইমন খুনের ঘটনায় করা মামলায় ছয় আসামিকে চার দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল ইসলাম এই নির্দেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে