নারায়ণগঞ্জ

ফেরিতে উঠতে গিয়ে শীতলক্ষ্যায় প্রাইভেট কার, উদ্ধার করলেন মাঝিরা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ২৫
নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ফেরিতে ওঠার সময় শীতলক্ষ্যা নদীতে পড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার উদ্ধার করছেন মাঝিরা। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নবীগঞ্জ ফেরিঘাটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ফেরিতে ওঠার সময় একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শীতলক্ষ্যা নদীতে পড়ে গেছে। শীতলক্ষ্যা নদীর নবীগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন গাড়ির চালক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নবীগঞ্জ ফেরিঘাট থেকে ফেরিতে ওঠার সময় হটাৎ প্রাইভেট কারটি নদীতে পড়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ প্রাইভেট কারটি ভেসে থাকার সুবাদে জানালার কাচ নামিয়ে চালক বের হয়ে আসতে সক্ষম হন। এ সময় গাড়িটি ভেসে মাঝনদীতে চলে যায়। তবে আশপাশের নৌকার মাঝিরা দ্রুত গাড়িটি টেনে তীরে নিয়ে আসেন। পরে ক্রেন দিয়ে টেনে সেটি কূলে তোলা হয়।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুজ্জামান বলেন, পানিতে ডুবে যাওয়া গাড়িটি ক্রেনের সহযোগিতায় উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

দৌলতপুরে পীর হত্যা: প্রকাশ্যে ঘুরছেন আসামি, গ্রেপ্তার নেই

দৌলতপুরে পীর হত্যা: প্রকাশ্যে ঘুরছেন আসামি, গ্রেপ্তার নেই

দুদকের মামলায় মানিকগঞ্জের সাবেক মেয়র রমজান আলী কারাগারে

দুদকের মামলায় মানিকগঞ্জের সাবেক মেয়র রমজান আলী কারাগারে

কুকুরটি জলাতঙ্কে আক্রান্ত ছিল, ইচ্ছে করে কুমিরের মুখে দেওয়া হয়নি: তদন্ত কমিটি

কুকুরটি জলাতঙ্কে আক্রান্ত ছিল, ইচ্ছে করে কুমিরের মুখে দেওয়া হয়নি: তদন্ত কমিটি

