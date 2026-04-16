ফেরিতে উঠতে গিয়ে শীতলক্ষ্যায় প্রাইভেট কার, উদ্ধার করলেন মাঝিরা

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ফেরিতে ওঠার সময় একটি প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শীতলক্ষ্যা নদীতে পড়ে গেছে। শীতলক্ষ্যা নদীর নবীগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন গাড়ির চালক।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নবীগঞ্জ ফেরিঘাট থেকে ফেরিতে ওঠার সময় হটাৎ প্রাইভেট কারটি নদীতে পড়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ প্রাইভেট কারটি ভেসে থাকার সুবাদে জানালার কাচ নামিয়ে চালক বের হয়ে আসতে সক্ষম হন। এ সময় গাড়িটি ভেসে মাঝনদীতে চলে যায়। তবে আশপাশের নৌকার মাঝিরা দ্রুত গাড়িটি টেনে তীরে নিয়ে আসেন। পরে ক্রেন দিয়ে টেনে সেটি কূলে তোলা হয়।
এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুজ্জামান বলেন, পানিতে ডুবে যাওয়া গাড়িটি ক্রেনের সহযোগিতায় উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।
