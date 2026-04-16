ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পুনরায় শুরু করতে প্রস্তুত ইসরায়েল: নেতানিয়াহু

আপডেট : ১৬ এপ্রিল ২০২৬, ০৮: ৫৮
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে (আইসিসি) ‘মানবতার শত্রু’ বলে অবহিত করেছেন নেতানিয়াহু। ছবি: এএফপি

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইরানের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত রয়েছে তাঁর দেশ। নেতানিয়াহু এমন একসময়ে এই হুমকি দিলেন, যখন লেবাননের সঙ্গে তাঁর দেশের যুদ্ধবিরতির বিষয়ে নতুন করে আলোচনার শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, ইসরায়েল লেবাননে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধেও অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েলের খবরে বলা হয়েছে, তেহরানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য আমেরিকানদের অব্যাহত প্রচেষ্টা এবং হিজবুল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হতে ইসরায়েলের ওপর মার্কিন চাপের খবরের মাঝেই প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমাদের আমেরিকান মিত্ররা ইরানের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের বিষয়ে আমাদের ক্রমাগত আপডেট রাখছে।’

নেতানিয়াহু আরও বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের লক্ষ্যগুলো এক সুতোয় গাঁথা। আমরা চাই ইরান থেকে সমৃদ্ধ উপাদানগুলো সরিয়ে নেওয়া হোক এবং আমরা ইরানের অভ্যন্তরে তাদের সমৃদ্ধকরণ সক্ষমতার বিলুপ্তি দেখতে চাই। অবশ্যই, আমরা (প্রধান নৌপথ) প্রণালিগুলো পুনরায় খুলে দেওয়া দেখতে চাই।’

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এটি কীভাবে শেষ হবে, এমনকি কীভাবে এগোবে—তা বলার সময় এখনো আসেনি। যুদ্ধ পুনরায় শুরু হতে পারে—এমন আশঙ্কা সামনে রেখে আমরা যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত আছি।’

নেতানিয়াহু বলেন, ‘হিজবুল্লাহর সঙ্গে লড়াইয়ের সমান্তরালে আমরা লেবাননের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। এই আলোচনাগুলো এখন সম্ভব হচ্ছে কারণ আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দেশগুলো আমাদের কাছে আসছে—শুধু লেবানন নয়।’

তিনি যোগ করেন, ‘এই আলোচনার দুটি প্রধান লক্ষ্য রয়েছে—প্রথমত, হিজবুল্লাহকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, একটি টেকসই শান্তি অর্জন করা—শক্তির মাধ্যমে শান্তি।’ নেতানিয়াহু বলেন, ’আমাদের বাহিনী হিজবুল্লাহর ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছে।’

তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য হলো বিনত জাবেইলে হিজবুল্লাহর একটি প্রধান ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া। তিনি আরও জানান, গতকাল তিনি ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফকে ‘নিরাপত্তা অঞ্চলকে আরও শক্তিশালী করতে এবং মাউন্ট হারমনের ঢালু অঞ্চলের পূর্ব দিকে প্রসারিত করার নির্দেশ দিয়েছেন’। যাতে সেখানে বসবাসরত দ্রুজ জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা যায়।

এরিয়া সেলস ম্যানেজার নেবে আকিজ গ্রুপ, থাকছে বছরে ২টি উৎসব বোনাস

চীনা স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা করেছে ইরান

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

দেশে মুক্তিযোদ্ধা ১ লাখ ৯৮ হাজার ৩৭ জন: সংসদে মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

আমরাই যেচে সর্বনাশ ডেকে এনেছিলাম: টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সংসদে স্পিকার

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

মিরসরাইয়ে প্রকাশ্যে হরিণ জবাই, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে তীব্র সমালোচনা

হরমুজের ওমান অংশ দিয়ে বাধাহীনভাবে জাহাজ চলতে দিতে পারে ইরান: রয়টার্স

খনি থেকে পাওয়া রয়্যালটির ভাগ দিতে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ ধনীকে নির্দেশ

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে আরও ১০ হাজার সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

