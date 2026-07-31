মানিকগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৯ জন ভর্তি

মানিকগঞ্জে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৯ জন হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছরে জেলায় হামের উপসর্গে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪২২ জনে। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ২২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আজ শুক্রবার জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের প্রকাশিত দৈনিক হাম পরিস্থিতি প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত জেলায় ১ হাজার ৪২২ জনের মধ্যে হামের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩১৯টি নমুনা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। পরীক্ষায় ৪৭ জনের শরীরে হামের ভাইরাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। এ সময়ে হামে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে।
স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া ৯ রোগীর মধ্যে একজন মানিকগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল এবং আটজন মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
চলতি বছরে জেলায় হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ১ হাজার ৩১৩ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১ হাজার ২৯১ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ২২ জন।
হাসপাতালভিত্তিক পরিসংখ্যানে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছেন মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা নিয়েছেন ৫৭৩ জন।
জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় জানিয়েছে, হামের সংক্রমণ পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে চিকিৎসাসেবা, রোগী শনাক্তকরণ এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে।
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