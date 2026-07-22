Ajker Patrika
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নরসিংদী

১৭ বছর এই দেশে জনগণের সরকার ছিল না: খায়রুল কবির

নরসিংদী প্রতিনিধি
১৭ বছর এই দেশে জনগণের সরকার ছিল না: খায়রুল কবির
বক্তব্য দিচ্ছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও নরসিংদী-১ আসনের সংসদ সদস্য খায়রুল কবির খোকন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও নরসিংদী-১ আসনের সংসদ সদস্য খায়রুল কবির খোকন বলেছেন, দীর্ঘ ১৭ বছর এই দেশে জনগণের সরকার ছিল না। একটি অবৈধ, অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক সরকার প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। তাঁরা গুম, খুন, হামলা, মামলা ও নির্যাতনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার হরণ করেছে। উন্নয়নের নামে লুটপাট করে দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আজ বুধবার বিকেলে নরসিংদী সদর উপজেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও নগদ অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে খায়রুল কবির এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের উদ্দেশে খায়রুল কবির খোকন আরও বলেন, ‘জনগণের কল্যাণে কাজ না করে গণবিরোধী কর্মকাণ্ড, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও দুর্নীতির কারণে জনগণ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছে।’

নরসিংদী সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আসমা জাহান সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সমাজসেবা কর্মকর্তা আশরাফুল ইসলাম খান এবং নরসিংদী সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু সালেহ চৌধুরীসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ২১টি পরিবারের মাঝে ঢেউটিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া দেড় শ জন বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে ভাতা প্রদান করা হয়।

বিষয়:

নরসিংদীবিএনপিসরকারঢাকা বিভাগগুমখুনআওয়ামী লীগ
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