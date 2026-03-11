ঈদে নৌযান ও যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই: নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান বলেছেন, আসন্ন ঈদুল ফিতরে নৌযান ও যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি না করে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভাড়া বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই। আজ বুধবার বিকেলে মানিকগঞ্জের আরিচা ও পাটুরিয়া ঘাট পরিদর্শনকালে সাংবাদিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী বর্ষার আগেই পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাটের যাত্রী ওঠানামা সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান করা হবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নূরুনাহার চৌধুরী, মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক নাজমুন আরা সুলতানা, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সরওয়ার আলম, এএসপি সাদিয়া সাবরিনা চৌধুরী, শিবালয় ইউএনও মনিষা রানী কর্মকার, এসিল্যান্ড জান্নাতুল নাঈম, বিআইডব্লিউটিএ পরিচালক (বন্দর) আরিফুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী শেখ রবিউল, বিআইডব্লিউটিসির আরিচা সেক্টর ডিজিএম আব্দুস ছালাম, ওসি মনির হোসেন প্রমুখ।
মৌলভীবাজারে বড় ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তামিম আহমেদ (১৯) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। আজ বুধবার (১১ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টার দিকে শহরতলির সার্কিট হাউস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
জানা যায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিকেল ৪টার দিকে গোয়াডাংগা বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন ফুলপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাদিয়া ইসলাম সীমা। এ সময় বাজারের দুটি বন্ধ দোকান থেকে কালোবাজারির উদ্দেশ্যে মজুত করে রাখা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৪০ বস্তা চাল উদ্ধার করা হয়। অভিযানে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন১৪ মিনিট আগে
সড়কে যানজটের অন্যতম কারণ ফিটনেসবিহীন লক্কড়ঝক্কড় বাস। এই বাসগুলো হাইওয়েতে নষ্ট হয়ে গেলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এসব বাস যাতে রাস্তায় নামতে না পারে, সে জন্য বিআরটিএ এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের সমন্বয়ে...১৯ মিনিট আগে
ঝিনাইদহের তাজ ফিলিং স্টেশনে তেল আনতে গিয়ে কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত নিরব হোসেন (২২) হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার তিন আসামিকে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। আজ বুধবার (১১ মার্চ) দুপুরে ঝিনাইদহ সদর আমলি আদালতে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে বিজ্ঞ আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।২৫ মিনিট আগে