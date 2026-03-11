Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

ঈদে নৌযান ও যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই: নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান বলেছেন, আসন্ন ঈদুল ফিতরে নৌযান ও যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি না করে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভাড়া বৃদ্ধির কোনো সুযোগ নেই। আজ বুধবার বিকেলে মানিকগঞ্জের আরিচা ও পাটুরিয়া ঘাট পরিদর্শনকালে সাংবাদিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী বর্ষার আগেই পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ঘাটের যাত্রী ওঠানামা সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নূরুনাহার চৌধুরী, মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসক নাজমুন আরা সুলতানা, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সরওয়ার আলম, এএসপি সাদিয়া সাবরিনা চৌধুরী, শিবালয় ইউএনও মনিষা রানী কর্মকার, এসিল্যান্ড জান্নাতুল নাঈম, বিআইডব্লিউটিএ পরিচালক (বন্দর) আরিফুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী শেখ রবিউল, বিআইডব্লিউটিসির আরিচা সেক্টর ডিজিএম আব্দুস ছালাম, ওসি মনির হোসেন প্রমুখ।

